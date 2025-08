Ce chien sénior retrouve son âme de chiot dès qu'on l'appelle par son véritable nom (vidéo)

When a senior dog knows his name ???? We found out our foster Stern Grove’s real name is Thumper… and let’s just say he definitely remembers. Watch his whole body light up when I say it. Thumper (aka Stern Grove) is a 14 year old chihuahua and he weighs 5 lbs. He’ll be available for adoption soon from Muttville in San Francisco ???? #fosterdog

