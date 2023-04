Une chienne de refuge à la tendresse débordante réalise son rêve après plus de 730 jours d'attente

Cela faisait 2 ans que Fireball et tous ceux qui prenaient soin de cette chienne à la douceur exceptionnelle rêvaient du moment où elle repartirait du refuge aux côtés d’un nouveau maître. Ils ont été patients et se sont dûment préparés pour le grand jour, qui est enfin arrivé.

Une chienne a été adoptée après avoir passé plus de 730 jours au refuge, rapportait WMBF News le mardi 18 avril.

L’adoption a été officialisée le lundi 17 avril et l’animal a pu quitter la structure d’accueil en compagnie de sa nouvelle famille. L’annonce a été faite par la Humane Society of North Myrtle Beach, association basée en Caroline du Sud (Etats-Unis) et qui avait pris Fireball en charge jusque-là.



La chienne de 6 ans et pesant 23 kilogrammes se trouvait donc dans ce refuge depuis 2 ans, l’un des plus longs séjours enregistrés dans cet établissement.

Après les récentes publications faites à son sujet sur la page Facebook de la Humane Society of North Myrtle Beach, le profil de Fireball avait enfin commencé à susciter l’intérêt de potentiels adoptants, alors qu’on avait tendance à l’ignorer par le passé.

Ce sont, en effet, près de 20 demandes d’adoption qui étaient parvenues au refuge, dont le personnel s’était alors mis à étudier les candidatures afin de sélectionner la meilleure famille possible pour Fireball.

Le 10 mars dernier, l’association partageait la vidéo de la fête d’anniversaire de la chienne, qui soufflait sa 6e bougie. Elle s’était vu offrir un savoureux gâteau pour chien et une variété de jouets.

Un mois plus tard, le 7 avril, c’était le 2e anniversaire de son arrivée au refuge. L’occasion pour la Humane Society of North Myrtle Beach de réitérer son appel aux familles. Elle y décrivait Fireball comme étant une chienne très intelligente, attentive et loyale.

Un amour sans fin pour les humains

L’association indiquait, par ailleurs, qu’on lui avait suggéré de changer le nom du canidé, mais qu’elle avait préféré le garder car il sied à merveille à sa personnalité. « L’amour qu’elle a pour les humains est un feu sans fin », disait-elle à ce propos, avant d’ajouter que « Fireball explose d’excitation et d’amour chaque fois qu’elle rencontre quelqu’un ».

C’est donc lundi que la merveilleuse nouvelle de son adoption a été annoncée. Les nouveaux propriétaires de la chienne sont un couple ayant de l’expérience, puisqu’il avait déjà adopté 7 chiens de refuges auparavant.



« Fireball est totalement tombée amoureuse d'eux, et elle attend avec impatience de découvrir son nouveau foyer aimant qui comprend une magnifique cour pour qu'elle puisse bronzer et jouer quand elle voudra s’offrir un bol d’air frais », se réjouissait l’association.

