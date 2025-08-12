Les habitants de ce village se mobilisent massivement pour retrouver Tonio, un cheval disparu pleuré par sa jeune maîtresse (vidéo)

En Dordogne, des habitants ont prêté main forte à Chiara, la jeune propriétaire de Tonio, un cheval âgé de 2 ans. Alors qu’elle était en train de se promener avec lui, il a pris la fuite, restant introuvable durant 10 jours. La mobilisation a fini par payer, pour le plus grand bonheur de la jeune femme.

Chiara a déménagé à Saint-Martin-de-Gurson, en Dordogne, pour pouvoir vivre le quotidien dont elle rêvait, aux côtés de son cheval qui profite désormais des grands espaces. La jeune femme se promenait avec son cheval, le 14 juillet dernier. Ce dernier a pris la fuite, et n’a pas été revu. Ce n’est que 10 jours plus tard qu’une belle nouvelle est arrivée aux oreilles de Chiara.

Il a pris peur et il est parti

La journée du 14 juillet reste gravée dans la tête de la jeune femme de 21 ans. Son cheval a pris peur et a pris la fuite, laissant sa propriétaire dans une extrême inquiétude. Les voisins du village se sont joints à la peine de Chiara et ont aussitôt mené les recherches avec elle. L’objectif était clair : Tonio devait être retrouvé.

Un attirail technologique déployé pour l’occasion

Les habitants n’ont pas tardé à mettre en place tout ce qu’ils avaient à disposition. Chiara expliquait à France Bleu : « On a organisé des balades à cheval, des patrouilles en quad, avec des jumelles thermiques. Des chasseurs sont venus nous aider ». Stéphane, le voisin de la jeune femme, a même installé un « piège photographique » à proximité de son étang, espérant que le cheval ressentirait le besoin de boire et serait ainsi photographié, et retrouvé.

Des jours et des jours de recherches

Les 3 jours de recherches intensives n’ont malheureusement pas abouti à un succès. Chiara avouait, inquiète : « On a tout fouillé, on a été très loin, dans les communes voisines et toujours rien… Là, je suis très inquiète ».

La disparition de Tonio a été partagée sur les réseaux sociaux, et a été relayée plus de 10 000 fois. L’espoir était toujours là.

10 jours plus tard

10 jours après l’incident, Chiara a reçu une belle nouvelle. Tonio avait non seulement été retrouvé, mais se trouvait aussi à 2 kilomètres seulement de son écurie. Le soulagement est évidemment au rendez-vous, même si Tonio est fortement amaigri et a plusieurs plaies sur le corps. La mésaventure de Chiara et Tonio a pris fin, et ils savent parfaitement qu’ils doivent beaucoup à leurs voisins investis.