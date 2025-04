Coincé dans un buisson épineux à la suite de sa fugue, ce poney a mobilisé des drones et un chien renifleur

C’est sur l’Île de Wight (Royaume-Uni) que ce poney âgé de 26 ans a été porté disparu. Sa maîtresse, Sue Wright, désespérait de ne pas pouvoir le retrouver et a fait appel à Drone SAR For Lost Dogs IOW, connue pour sa flotte de drones et ses nombreux bénévoles motivés. Grâce à une grande mobilisation, le poney s’en est sorti.

L’Île de Wight voit chaque année des animaux domestiques dans des situations compliquées. Récemment, le poney Ben a pris la fuite, se retrouvant piégé dans un buisson dense. Sa propriétaire racontait à la BBC : « J’ai dû marcher 160 kilomètres en essayant de le retrouver. J’appelais son nom et j’ai dû être à un mètre de lui, mais il ne s’est pas manifesté. Il devait être sous le choc ».

BBC

De longues et fastidieuses recherches

La Drone SAR For Lost Dogs IOW, qui a l’habitude d’agir dans le secteur, a déployé sa flotte de drones. Équipés de caméras, les appareils ont quadrillé la zone, afin de retrouver la trace de Ben. Malheureusement, ces recherches n’ont rien donné. La zone a alors été élargie, mais en vain pour les sauveteurs et bénévoles de l’Île de Wight.

Les équipes ont alors eu l’idée de convoquer Dyli, un chien pisteur, pour retrouver le pauvre équidé. Elles se souviennent : « Nous avons mis le tapis de Ben sur le sol, pour qu’il puisse le sentir et il a marché 100 mètres et s’est juste arrêté. Ben était retrouvé ».

BBC

« Il ne pouvait pas ouvrir les yeux »

En effet, Ben n’était qu’à quelques mètres de chez-lui. Sans doute effrayé par la décharge électrique d’une clôture, il s’est engouffré dans un épais buisson dont il n’a pas pu se défaire. Si Sue Wright était très heureuse de retrouver son poney, et a tenu à remercier chaleureusement le travail de Dyli et son équipe, elle est restée choquée par l’état de son animal. Elle expliquait : « il était très désorienté et choqué. Il ne pouvait pas ouvrir les yeux quand il est sorti ».

A lire aussi : Une marée de joyeux Golden Retrievers inonde les rues de cette ville qui porte leur nom lors d'un événement annuel (vidéo)

La propriétaire a cru qu’elle serait amenée à prendre la plus difficile des décisions, et elle a finalement constaté que l’état de Ben évoluait vers du mieux. Aux dernières nouvelles elle disait avoir retrouvé son poney comme avant : « beaucoup plus alerte et gourmand ».

Depuis ce sauvetage, Drone SAR For Lost Dogs poursuit sa mission et est venue en aide à d’autres animaux dans le besoin.