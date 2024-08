Un bel élan de solidarité permet à une famille de retrouver son cheval perdu dans la nature pendant 3 jours

Flex est bien plus qu’un simple cheval, c’est un membre de la famille à part entière. « Houston le considère comme son meilleur ami », confie Rosalynn Peschl. Le mari de cette dernière a ouvert les portes de sa maison et de son cœur à cet ancien cheval de course il y a 10 ans.

À l’époque, l’équidé était anxieux et méfiant envers les humains. Mais Houston Peschl a travaillé pour l’aider à reprendre confiance. Très liés l’un à l’autre, les 2 compères ont participé à des compétitions aux États-Unis et ont remporté un championnat national d’endurance équestre au Canada.

Mais un jour, une mésaventure est venue troubler leur quotidien paisible…

© Rosalynn Peschl / CBC News

Plusieurs jours de recherches

Alors que Houston préparait sa monture à West Bragg Creek en vue d’une promenade dans la nature, une abeille a effrayé l’animal qui a réussi à arracher son licol et à s’enfuir. Désireux de retrouver son « meilleur ami », Houston a passé des heures à arpenter la région à vélo au cours des jours suivants.

Grâce à un appel à l’aide sur les réseaux sociaux, des habitants ont rejoint le couple et bravé les conditions météorologiques éprouvantes (fortes chaleurs) pour débusquer le cheval en fuite.

Le temps passait, mais toujours aucune trace de Flex. La situation est devenue tellement désespérée, qu’un pisteur professionnel du nom de Terry Grant leur a prêté main-forte. Cet homme est connu pour son apparition dans Mantracker, une série de téléréalité canadienne, dans laquelle il poursuit des individus dans la nature sauvage.

« On a un lien très personnel avec un cheval. Je peux comprendre ce que traverse une personne qui a perdu son cheval, ce n’est pas un sentiment agréable. Si je peux l’aider, c’est mieux, déclare l’expert, les chevaux pensent différemment de nous. On va là où il y a de l'eau, là où il y a de la nourriture ; s'il fait chaud, là où il y a de l'ombre. »

Le cheval a été retrouvé

3 jours après la disparition de Flex, un voisin des Peschl a survolé la zone à bord de son petit avion… et a réussi à localiser l’équidé !

« Il nous a fallu quelques minutes pour l’attraper, mais une fois que c’était fait, il regardait, mâchait et bâillait, ce qui est généralement le signe qu’un cheval se débarrasse de beaucoup de stress », explique-t-il à CBC News.

« Au moment où nous avons mis le licol et que j’ai su qu’il était en sécurité, nous avons tous les 2 commencé à pleurer de soulagement et de joie », ajoute son épouse. Depuis les retrouvailles, les vétérinaires le « surveillent de près », mais le cheval semble en bonne santé.

À la suite de cette folle aventure, Houston et Rosalynn Peschl ont chaleureusement remercié toutes les personnes qui leur ont tendu la main sans rien demander en retour.