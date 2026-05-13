Les gendarmes du Gard sauvent in extremis 2 chiens et un chat affamés, enfermés dans un appartement et qui vivaient au milieu de leurs excréments

2 des animaux secourus dans un appartement insalubre du Gard ont été confiés à la SPA, tandis qu’un chien a pu retrouver son propriétaire d’origine après l’intervention des gendarmes. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les conditions de détention de ces chiens et chats, découverts affamés et déshydratés.

2 chiens et un chat victimes de maltraitance ont été libérés de l'appartement gardois insalubre où ils étaient détenus. L'un des rescapés a ensuite pu retrouver son propriétaire initial, rapportait ICI le mardi 12 mai.

Alertée par un signalement adressé par un voisin, la brigade de gendarmerie du Vigan (30) est intervenue dans le logement en question hier matin. L'auteur du témoignage s'inquiétait du sort réservé aux canidés et félins qui étaient enfermés, privés de tout et évoluaient dans un environnement où l'hygiène faisait clairement défaut.

En arrivant sur les lieux, les militaires ont découvert 2 chiens et 3 chats. Parmi ces derniers, un seul a pu être secouru, ses 2 congénères ayant profité de l'ouverture de la porte pour prendre la fuite.

Les animaux « vivaient dans leurs excréments, dénutris et déshydratés » et ce « depuis plusieurs jours », indiquait ICI.

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Photo d'illustration

L'un des chiens rendu à sa famille

Leur cauchemar a pris fin grâce aux gendarmes, qui ont même pu restituer l'un des chiens à son premier maître. On ignore pour le moment s'il lui avait été volé ou si d'autres circonstances avaient amené le loulou dans l'appartement visité par les forces de l'ordre.

Quant au 2e chien et aux 2 chats secourus, ils ont été confiés au refuge SPA de Vallérargues, qui se trouve à un peu plus de 90 km à l'est du Vigan, dans la foulée de leur sauvetage.

La brigade de gendarmerie du Vigan a ouvert une enquête.

La brigade du « Chef Moustache »

Il y a fort à parier qu'à leur retour d'intervention, les gendarmes viganais ont été chaleureusement accueillis et « félicités » par Moustache, leur mascotte non officielle. Depuis quelque temps, en effet, ce chat tabby vit dans les locaux de la brigade, où ses missions consistent, entre autres, à assurer « la surveillance rapprochée de la gamelle », « la lutte active contre le trafic de croquettes » et « la sécurisation des coussins et plaids sensibles ».

Le « Chef Moustache », comme on le surnomme désormais, a récemment fait l'objet d'un post sur la page Facebook de la Gendarmerie du Gard.

L’info Woopets : qui sont les référents « maltraitance animale » au sein des forces de l'ordre ?

Au sein de la police et de la gendarmerie nationales, des agents dits « référents atteintes aux animaux » ont été progressivement désignés dans les unités sur l’ensemble du territoire. Leur rôle est d’améliorer le traitement des signalements liés à la maltraitance.

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Ce dispositif s’inscrit dans le prolongement du renforcement de la lutte contre la maltraitance animale engagé ces dernières années, notamment depuis la loi du 30 novembre 2021 qui a consolidé l’arsenal pénal autour de ces infractions.

Concrètement, ces référents servent de points de contact au sein des unités. Ils peuvent orienter les procédures, faciliter le lien avec les services vétérinaires, les associations de protection animale et le parquet, contribuant ainsi à une meilleure coordination lors des interventions.