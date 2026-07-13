Les faibles aboiements d'un chien tombé d'une falaise et introuvable depuis 4 jours sont entendus par son maître qui fait intervenir les secours

Après 4 jours de recherches, Buddy a finalement été retrouvé vivant au fond d’un ravin grâce aux appels de détresse qui ont alerté son propriétaire. Le chien, piégé sur une corniche après une chute de plusieurs mètres, a pu être remonté sain et sauf par des sauveteurs spécialisés.

Dans le Kentucky (Etats-Unis), un chien disparu a fini par être localisé par son propriétaire grâce à ses aboiements et sauvé par une équipe de secours spécialisée alors qu'il se trouvait en bas d'une falaise, rapportait WHAS 11 .

Le samedi 11 juillet 2026, cela faisait 4 jours que la famille d'un chien répondant au nom de Buddy et possédant une robe noir et feu était sans nouvelles de lui. Son maître, qui le cherchait sans cesse depuis sa disparition, a finalement pu le retrouver en entendant ses faibles aboiements sur la crête montagneuse de Miller Ridge, dans le comté de Wolfe.

Le quadrupède était tombé d'une falaise de 20 mètres de haut environ, pour se retrouver coincé sur une étroite corniche à près de 10 mètres en contrebas du sommet. Son propriétaire a aussitôt appelé les secours.

Ce sont les sauveteurs en montagne bénévoles de la Wolfe County Search & Rescue Team qui ont été envoyés sur les lieux. Dès leur arrivée, ils ont monté une opération de sauvetage à l'aide d'un système de cordes.



Wolfe County Search & Rescue Team / Facebook

Sécurisé par ses collègues, l'un des intervenants est descendu en rappel jusqu'à l'emplacement du chien. Buddy a ensuite été harnaché et hissé en toute sécurité jusqu'au sommet, où son humain l'attendait.



Wolfe County Search & Rescue Team / Facebook

« Chaque vie compte, et nous sommes heureux que celle-ci ait pu rentrer chez elle »

Ce dernier a accueilli l'animal avec de chaleureuses caresses et une savoureuse friandise. Buddy était sain et sauf malgré la chute et les 4 jours passés loin de chez lui.

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Wolfe County Search & Rescue Team / Facebook

« Un immense merci à nos bénévoles dévoués qui, une fois de plus, ont mis leur formation et leur savoir-faire au service des autres pour faire la différence, cette fois-ci pour un compagnon à quatre pattes particulièrement reconnaissant », peut-on lire sur la page Facebook de la Wolfe County Search & Rescue Team.

« Chaque vie compte, et nous sommes heureux que celle-ci ait pu rentrer chez elle », conclut l'équipe de recherche et de sauvetage.

Le conseil Woopets : que faire après une chute chez un chien ?

Même si un chien semble indemne après une chute, certains traumatismes peuvent être invisibles dans les premières heures.

Il est donc important de ne pas le laisser courir ou sauter après l'accident, même s'il paraît aller bien. Le but est d'éviter d'aggraver d'éventuelles lésions invisibles.

Après le sauvetage, la survenue de symptômes tels qu'une fatigue inhabituelle, une boiterie, une respiration anormale ou une difficulté à se déplacer sont à surveiller et à signaler au vétérinaire.

Dans tous les cas, ce dernier doit examiner le chien pour écarter une blessure interne ou une fracture. Quelquefois, un chien peut masquer sa douleur, notamment sous l’effet du stress ou de l’adrénaline. Ainsi, une absence de plainte ne signifie pas toujours qu’il n’est pas blessé.