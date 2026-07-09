Les clients d'un magasin du Pas-de-Calais alertent la police et permettent le sauvetage de 2 Malinois enfermés plusieurs heures dans une voiture

Secourus alors qu’ils étaient enfermés dans une voiture en plein après-midi à Outreau (62), 2 Bergers Belges Malinois ont échappé de peu à une issue dramatique. Leur propriétaire pourrait désormais devoir répondre de ses actes devant la justice après le dépôt d’une plainte par le service animalier intervenu.

Dans le Pas-de-Calais, 2 chiens souffrant terriblement de la chaleur qui régnait dans le véhicule où ils étaient enfermés ont été sauvés in extremis après l'intervention des forces de l'ordre et d'un service animalier, rapportait ICI.fr .

Malgré les rappels répétés des associations de protection animale, des autorités et des professionnels du secteur appelant les propriétaires de chiens à ne jamais les laisser dans leur véhicule, a fortiori en période de fortes chaleurs, certains continuent de prendre ce risque, exposant leurs animaux à de graves souffrances, voire à un danger mortel.

C'est précisément ce qui s'est passé à Outreau l'après-midi du mercredi 8 juillet. Les faits ont eu lieu sur le parking du supermarché ALDI. Aux alentours de 16h30, des clients du magasin ont repéré 2 chiens en détresse, enfermés dans une voiture en stationnement alors que la température extérieure était de 27°C. Celle-ci était donc nettement plus élevée dans l'habitacle.

Les témoins, inquiets pour l'état de santé de ces Bergers Belges Malinois, ont aussitôt alerté les secours. Des policiers municipaux et nationaux sont arrivés sur place peu après. Ils ont fait appel à Opale Capture Environnement, société spécialisée assurant des interventions animalières auprès des collectivités locales.

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Les 2 chiens secourus et confiés à la fourrière, plainte contre leur propriétaire

C'est Jeremie Marion, le dirigeant d'Opale, qui s'est chargé de ce sauvetage. Constatant que « les 2 Malinois étaient assoiffés » et apprenant qu'ils étaient dans cette situation depuis plusieurs heures, il a brisé une vitre de la voiture, côté conducteur, afin de déverrouiller la portière et les libérer. Les 2 chiens ont ensuite été emmenés en fourrière pour être soignés et réhydratés.



Photo d'illustration

Quant à leur maître, il devra très probablement s'expliquer devant la justice, après l'avoir fait face aux forces de l'ordre. Opale Capture Environnement a, en effet, annoncé qu'elle allait déposer une plainte à son encontre. Une démarche vraisemblablement soutenue par des associations de protection animale qui se constitueront parties civiles, toujours d'après ICI.fr.