Attaché à un arbre, ce Saint-Bernard retire le ruban adhésif de son museau et aboie pour alerter des randonneurs qui le découvrent à temps

Grâce à la vigilance de passants, un Saint-Bernard de 4 ans a échappé au pire après avoir été laissé seul dans un bois. L'affaire a conduit à l'interpellation de son propriétaire, tandis que le chien est aujourd'hui sain et sauf.

Abandonné, assoiffé et attaché à un arbre, un chien a fini par être découvert par des passants et secouru, alors que son propriétaire a été identifié et interpellé, rapportait France 3 Hauts-de-France le lundi 15 juin.

Les faits ont eu lieu le dimanche 14 juin à Réty, dans le Pas-de-Calais. Tommy, Saint-Bernard de 4 ans, ne comprenait pas ce qui lui arrivait ; livré à lui-même, prisonnier d'un arbre, privé d'eau et de nourriture, il avait, en plus, manifestement été muselé avec du ruban adhésif, dont des morceaux ont été découverts à proximité.



Jeremie Marion / Facebook

Le quadrupède avait réussi à s'en défaire, ce qui lui a permis de respirer à nouveau convenablement, mais aussi d'aboyer. C'est ce qui a attiré l'attention de randonneurs, qui se sont ainsi rendus compte de sa détresse et ont prévenu les secours.

Cet appel a déclenché l'intervention des gendarmes de la brigade de Marquise et de Jérémie Marion, de la société Opale Capture Environnement. Ce dernier n'a pas caché son indignation face au sort réservé au chien. « Il a été volontairement attaché par son propriétaire. Heureusement, il avait réussi à retirer le chatterton, il s'est débattu sinon il aurait pu mourir à cause du manque d'oxygène. Ça a permis aux randonneurs de le retrouver grâce aux aboiements », a-t-il expliqué à France 3 Hauts-de-France.

« C’est un scandale de voir ce genre de situation en 2026 »

Tommy a été confié à la fourrière animale intercommunale de Saint-Martin-Boulogne. « Sans l’intervention rapide des promeneurs, l’issue aurait été dramatique, a insisté Jérémie Marion sur Facebook . Leur geste a permis de sauver la vie de ce chien, devenu malgré lui le symbole d’un abandon inacceptable. »



Jeremie Marion / Facebook

La gendarmerie de Marquise a pu identifier le maître et procéder à son interpellation quelques heures plus tard. Une enquête a été ouverte et une plainte déposée par Opale Capture Environnement.

« C’est un scandale de voir ce genre de situation en 2026. Ça peut être traumatisant pour un animal d’être attaché dans un bois », a rappelé Jérémie Marion.

Celui-ci a donné des nouvelles rassurantes du rescapé : « Il va super bien et il est chouchouté. C'est un beau petit nounours, un chien adorable. »

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Face à un chien retrouvé seul, attaché ou en détresse dans un lieu isolé, chaque minute compte. Voici les bons réflexes à adopter dans ce genre de situation :

Ne prendre aucun risque : un animal paniqué peut réagir de façon imprévisible, même s’il semble inoffensif.

Prévenir immédiatement les autorités (gendarmerie, police ou mairie), une association ou un service de protection animale.

Apporter de l’eau si possible et en restant prudent.

Laisser les éléments en place : photos et localisation peuvent aider à caractériser les faits de maltraitance pour appuyer une éventuelle procédure.

Un abandon dans ces conditions peut relever de la maltraitance animale et donner lieu à des poursuites. Une réaction rapide et coordonnée permet souvent d’éviter des issues dramatiques, comme dans le cas de Tommy.