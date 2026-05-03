Les chiens peuvent-ils sentir l'arrivée d'un orage bien avant nous ?

Votre petit compagnon devient subitement nerveux, s’agite ou se cache ? Et s’il sentait un orage arriver ? D’après certaines études scientifiques, nos amis les chiens ont des capacités sensorielles supérieures aux nôtres qui leur permettent de « faire la météo ». Explications.

Certains représentants de la gent canine ont tendance à changer de comportement avant l’arrivée des premiers éclairs. En fait, tout commence par la pression atmosphérique. Avant que l’orage ne pointe le bout de sa truffe, l’air se charge et la pression chute progressivement. Les chiens seraient capables de percevoir ces variations subtiles, contrairement à nous autres humains.

Comme vous le savez certainement, leur ouïe est également beaucoup plus fine que la nôtre. Ils peuvent capter des sons très lointains ou graves, comme les infrasons associés aux orages, raison pour laquelle ils perçoivent déjà les grondements sourds qui se propagent sur des kilomètres.

Mais ce n’est pas tout. Saviez-vous que leur odorat avait aussi un rôle ? Avant ou pendant un orage, des molécules spécifiques sont libérées dans l’air, notamment l’odeur caractéristique de l’ozone après un éclair. Les toutous, dont la truffe est extrêmement plus sensible que le nez de l’Homme, sont capables de détecter ces changements chimiques très tôt.

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Et l’électricité statique ?

À tout cela s’ajoute un autre phénomène : l’électricité statique. Quand un orage se prépare, l’air devient chargé électriquement. La fourrure des chiens peut accumuler cette charge, ce qui peut provoquer une sensation désagréable. Certains vétérinaires pensent que ce processus contribue à leur nervosité.

Une étude publiée dans Applied Animal Behaviour Science en 2024* analyse les comportements des chiens face aux orages et montre que la peur ou l’anxiété liée au tonnerre est très répandue. Cela est probablement lié avec leur capacité à percevoir des changements environnementaux subtils, comme la pression atmosphérique ou les variations sonores à grande distance.

Le fidèle ami de l’Homme ne prédit pas vraiment l’orage au sens strict du terme, mais il réagit à une série de signaux que nous autres humains ne percevons pas (ou trop tard) !

Le conseil de Woopets : que faire si votre chien a peur de l’orage ?

Votre fidèle compagnon a peur de l'orage ? Nous vous conseillons de lui aménager un espace calme, confortable et sécurisé où il peut se réfugier. Veillez à fermer les fenêtres et, si possible, atténuez les bruits extérieurs avec de la musique douce ou le son de votre télévision.

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Nous vous invitons à rester calme, car votre attitude peut influencer la sienne. De même, évitez de le protéger de manière excessive, au risque d'accentuer sa peur. Vous pouvez aussi utiliser des jouets d'occupation ou des friandises pour détourner son attention.

Si la peur est très intense, votre vétérinaire peut vous recommander des solutions les plus adaptées.

* « Factors influencing the development of canine fear of thunder », Kazuya Okamoto & al, Applied Animal Behaviour Science, volume 270, janvier 2024.