Terrifié par sa première averse, ce petit chien découvre l’orage et le réconfort d’une étreinte (vidéo)

Lorsqu’un chiot découvre les caprices de la météo, cela donne parfois lieu à des scènes à la fois touchantes et pleines de tendresse. A Sydney, un jeune toutou a vécu sa toute première tempête. Une expérience bouleversante, immortalisée en vidéo et qui a rapidement ému des milliers d’internautes.

Les premières fois et les découvertes sont toujours marquantes. Certaines de ces expériences peuvent même contribuer à façonner des personnalités, rendre des gens plus ou moins sensibles aux évènements en question lorsqu’ils se reproduisent. Un adorable chiot appelé John, lui, a vécu une grande première plutôt désagréable, une tempête en l’occurrence. S’il ne garde assurément pas un excellent souvenir, il a pu compter sur la présence et le réconfort de ses humains à ce moment-là, et son attitude est à la fois émouvante et attendrissante.

La scène a été filmée par sa maîtresse Ayla Lawrence-Saunders, alias « ayla_dhyani » sur Instagram, et partagée sur le réseau social où elle est devenue virale. La jeune femme, qui se décrit comme « écrivaine et passionnée de musique », son mari et le croisé Teckel / Bouledogue Français habitent Sydney, en Australie.

Récemment, le couple avait emmené John au parc pour lui permettre de jouer et de rencontrer des congénères. La journée s’annonçait joyeuse pour le petit chien à la robe bringée, mais c’était sans compter les caprices imprévus de Dame Nature.

Le trio a, en effet, été surpris par une violente averse. John vivait une tempête pour la première fois de sa jeune vie, et il était tout sauf rassuré.

Ayla Lawrence-Saunders et son conjoint se sont cachés sous un abribus pour s’abriter de la pluie. Le chiot était terrifié. Il s’est blotti contre son maître, qui le réconfortait en le caressant. C’est ce que l’on peut voir dans la vidéo ci-dessous, relayée par Newsweek :

Le petit John a surmonté sa peur et est devenu grand

L’orage passé, John et ses propriétaires ont pu rentrer à la maison. Le chiot n’était assurément pas mécontent de regagner le confort et le calme de son foyer. Il s’en est évidemment remis et a vite renoué avec ses habitudes.

L’épisode a eu lieu en février. John a bien grandi depuis, comme on peut s’en rendre compte sur la photo ci-dessous :



ayla_dhyani / Instagram