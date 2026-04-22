Les chiens peuvent-ils réellement détecter des maladies chez l'humain ?

On ne l’appelle pas le « meilleur ami de l’Homme » pour rien. En plus de nous aimer de manière inconditionnelle, le chien semble deviner quand quelque chose ne va pas. Mais peut-il réellement détecter les maladies chez l’humain ? La réponse est oui ! Cette faculté repose sur son odorat exceptionnel. De plus en plus d’études et de témoignages confirment que nos fidèles compagnons possèdent des capacités étonnantes dans ce domaine…

Nos amis à 4 pattes ont du flair ! Alors que nous autres humains possédons environ 5 millions de récepteurs olfactifs, les chiens peuvent en compter jusqu’à 300 millions selon les races. Cette différence colossale leur permet de percevoir des odeurs imperceptibles pour nos petites narines, y compris des variations infimes dans notre corps.

Lorsqu’une maladie se développe, elle modifie parfois la composition chimique de notre organisme. Ces changements produisent des composés organiques volatils, qui sont libérés par la peau, la respiration ou les fluides corporels comme la sueur.

Des recherches ont montré que des chiens pouvaient identifier certains cancers, avec un taux de précision impressionnant. D’autres travaux suggèrent qu’ils sont capables de détecter des maladies neurodégénératives, comme la maladie de Parkinson, parfois avant même l’apparition des symptômes visibles !

Peut-on entraîner les chiens à détecter des maladies ?

Tous les représentants de la gent canine n’ont pas spontanément cette capacité de détection, mais nombre d’entre eux peuvent être formés grâce à un entraînement spécifique basé sur le jeu, la récompense et la répétition (comme l’éducation positive, en somme).

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L’objectif est d’apprendre au chien à associer une odeur spécifique liée à une maladie à une récompense. Par exemple, dans le cadre du diabète, on utilise des échantillons de sueur ou d’haleine prélevés lors des phases d’hypoglycémie. L’animal apprend à reconnaître cette odeur et à signaler son apparition à son humain.

L’entraînement demande toutefois du temps, de la rigueur et un encadrement professionnel. Les chiens doivent apprendre à signaler l’information de manière claire (en s’asseyant, en aboyant ou en touchant leur propriétaire), sans stress ni confusion.

Concrètement, comment les chiens d’assistance aident-ils les personnes malades ?

Les chiens détecteurs de maladie sont des partenaires précieux au quotidien. Pour les patients diabétiques, ils peuvent prévenir une hypoglycémie ou une hyperglycémie imminente afin d’agir rapidement et d’éviter des complications graves. Dans le cas de l’épilepsie, certains toutous détectent les signes annonciateurs d’une crise et alertent leur bénéficiaire ou son entourage.

Du côté des cancers (du sein, des poumons…), le meilleur ami de l’Homme aurait un potentiel immense pour les dépister de manière précoce, selon les chercheurs. Une étude menée en Gambie (Afrique) et parue dans la revue The Lancet Infectious Diseases en 219 a aussi exploré sa capacité à détecter des maladies comme le paludisme. 2 toutous ont été amenés à sentir l’odeur dégagée par les chaussettes portées par des enfants âgés de 5 à 13 ans pendant une nuit, 17 à 20 mois auparavant. Près de 8 fois sur 10, ils ont reconnu ceux concernés par le paludisme (mais asymptomatiques).

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Par ailleurs, certains compagnons peuvent intervenir en cas de migraine en repérant des changements physiologiques subtils avant la crise. Une étude publiée dans le Journal of Alternative and Complementary Medicine indique qu’un migraineux sur 4 environ, qui vit avec un chien, a remarqué un changement comportemental chez ce dernier, avant de reconnaître les premiers symptômes avant une crise migraineuse.

Mais au-delà de l’aspect médial, leur présence apporte un soutien émotionnel précieux aux personnes concernées par un trouble de la santé. Les chiens contribuent à réduire leur stress tout en renforçant le sentiment de sécurité.