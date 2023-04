La SPA au secours d'une vingtaine de Pékinois détenus dans un élevage illégal

La SPA de Bergerac (24) a procédé à la saisie de 25 chiens de petite taille et de 3 chats découverts dans une propriété où ils étaient détenus illégalement, rapportait France Bleu.

L’intervention a eu lieu le jeudi 6 avril à la suite de signalements de voisins parvenus à la DDSV (Direction départementale des services vétérinaires). Les animaux vivaient dans un garage et un espace extérieur. Les chiens sont tous des croisés Pékinois d’âges divers. Il s’agit de 6 adultes mâles, 17 femelles et 2 chiots mâles. La doyenne du groupe a plus de 10 ans.

Les détails de ce sauvetage ont été livrés par la SPA de Bergerac sur sa page Facebook. Une publication comportant les photos des quadrupèdes qui pourront bientôt être proposés à l’adoption.

On apprend ainsi qu’aucun de ces chiens n’était vacciné ni identifié. Bien entendu, ils n’étaient pas stérilisés non plus, le but ayant été selon toute vraisemblance de les faire se reproduire pour vendre les chiots.

Si l’état de santé général de ces croisés Pékinois est correct, ils n’ont pas bénéficié de l’apprentissage de base. Propreté, rappel ou encore marche en laisse sont des aspects qui leur sont encore totalement étrangers. Ils ne connaissent pas non plus d’autres individus que ceux qu’ils côtoyaient dans cette propriété.



Spa24 Bergerac / Facebook

Les candidatures seront soigneusement triées

Il y aura donc tout un travail d’éducation et de socialisation à effectuer avec ces chiens. Leurs futurs propriétaires devront se montrer patients et compréhensifs à leur égard. La SPA de Bergerac a bien insisté sur ces points et accordera un soin particulier au choix des familles adoptantes.

« Ils ne savent pas rester seuls, nous ne savons pas s'ils vont aboyer ou pleurer, s'ils vont faire des bêtises... Ils ne sont pas habitués aux enfants ni aux manipulations », prévient le post.

A lire aussi : Ce chien s’est lié d’amitié avec une personne SDF qu’il croisait chaque jour : « une belle leçon sur l’amour de son prochain » (vidéo)



Spa24 Bergerac / Facebook

Depuis leur arrivée au refuge, les chiens ont été vaccinés et identifiés. Ils seront stérilisés avant leur mise en adoption.

« On souhaite juste que les futures familles aient conscience que ces petits chiens ne sont pas des peluches, mais des animaux avec des émotions et qu'ils vivent beaucoup de chamboulements actuellement », indique la SPA de Bergerac.