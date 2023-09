Ce Golden Retriever est très fier de lui lorsqu'il porte les sacs de courses de ses maîtres (vidéo)

Boone a vu le jour en 2020, dans l’État du Michigan, mais c’est dans un autre état qu’il vit aujourd’hui. Yvonne Hayes, originaire de Floride, l’a adopté alors qu’il n’était qu’un chiot, et depuis, le Golden Retriever ne cesse d’égayer son quotidien.

Un « fils à maman »

« Il adore les gens, a déclaré Yvonne à Newsweek, si vous le regardez dans les yeux, c’est fini ! Il se tortille dans tous les sens et vient vous dire bonjour. C’est un véritable fils à maman. Il adore se promener, chasser les lézards et porter tout et n’importe quoi. »

Rapidement, Boone a montré qu’il était un chien « curieux », et qu’il souhaitait participer à toutes les activités du foyer. « Lorsque je rentrais à la maison avec des courses, il voulait toujours les prendre et les porter. J'ai donc commencé à les lui donner et il me suivait dans la cuisine, où je lui donnais une friandise en échange du sac », explique Yvonne.

Celle-ci tient à souligner qu'il a fallu un certain temps pour que Boone acquière cette compétence particulière. « Au début, ce n’était pas un succès, nous avons dû nous entraîner plusieurs fois », précise-t-elle.

Un travail fait avec sérieux

Heureusement, désormais, Boone est un véritable professionnel ! Lorsque ses maîtres partent au magasin, il attend leur retour avec impatience pour s’adonner à son activité préférée. Le Golden Retriever prend son job très au sérieux, comme en témoigne cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Sur TikTok, des milliers d’internautes ont fait part de leur admiration envers le Golden Retriever. « Le mien se sauverait avec le sac et mangerait tout ce qui se trouve à l’intérieur ! » a plaisanté l’un d’entre eux.

Yvonne, elle, explique avoir partagé cette vidéo pour montrer aux gens à quel point son chien est heureux lorsqu’il se sent utile. « Son comportement change du tout au tout et il se met à se pavaner fièrement, a-t-elle ajouté. Il adore récupérer les sacs de courses ! »

Boone devra se montrer encore plus serviable au cours des prochains mois, car sa maîtresse attend son premier enfant pour le début du mois de février. « Je suis sûre qu'il voudra s’investir quand le bébé sera là », a déclaré Yvonne.