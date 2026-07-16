Le visage déformé par un cancer, un chien errant triomphe de la maladie grâce à ce sauveur d'animaux déguisé en super-héros
Condamné par certains à cause d’une tumeur qui semblait incurable, Max a pourtant eu droit à une seconde chance grâce à l’intervention de Zadrigman, ce super-héros animalier célèbre au Mexique. Après plusieurs mois de soins intensifs, le chien errant a vaincu la maladie et attend désormais de trouver la famille qui l’accompagnera pour la suite de son histoire.
Nous vous avions déjà parlé de Zadrigman, cet homme habillé en super-héros et portant secours aux animaux en détresse dans l'Etat du Michoacan au Mexique. Il avait alors sauvé des chatons sur un toit et adopté 2 d'entre eux.
Récemment, il s'est de nouveau signalé en venant en aide à un chien errant condamné par la maladie, mais qui a fini par remonter la pente grâce à lui. Il s'agit de Max, et son histoire est rapportée par The Dodo sur sa chaîne YouTube.
Max présentait une énorme tumeur entre les yeux qui lui déformait le visage. Des habitants au grand cœur avaient l'habitude de le nourrir. Ils se sont adressés à un vétérinaire qui leur a expliqué qu'il n'y avait plus grand chose à faire et que le mieux aurait été de l'euthanasier.
Alerté au sujet de Max, Zadrigman a tout de suite décidé d'intervenir. Arrivé masqué comme à son habitude, il a été stupéfait de se retrouver face à un chien dont la joie de vivre était intacte et qui n'avait clairement pas l'intention de baisser les pattes face à ce qui le faisait souffrir.
Max a vaincu la maladie et attend d'être adopté
« Nous voulons voir quelles autres options nous avons avec notre vétérinaire », a alors Zadrigman, qui a laissé son nouveau protégé dire au revoir à ceux qui le nourrissaient avant de l'emmener.
Les analyses ont révélé que la tumeur était cancéreuse et qu'elle continuait de se propager. Pour espérer sauver Max, celui-ci devait suivre des séances de chimiothérapie. Il en a ainsi effectué 9 en l'espace de 3 mois.
Par chance, le traitement a porté ses fruits. Aujourd'hui, le chien est complètement guéri, même s'il garde encore une petite bosse sur la tête.
Il profite de son nouveau départ dans la vie aux côtés de Zadrigman, qui lui cherche une famille aimante pour que sa victoire sur le sort soit totale.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
1 commentaire
willemmina a écrit : Auj.
Belle victoire pour ce bon chien. J'en suis très heureuse et bravo à ses sauveurs.
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