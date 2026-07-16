Le visage déformé par un cancer, un chien errant triomphe de la maladie grâce à ce sauveur d'animaux déguisé en super-héros

Condamné par certains à cause d’une tumeur qui semblait incurable, Max a pourtant eu droit à une seconde chance grâce à l’intervention de Zadrigman, ce super-héros animalier célèbre au Mexique. Après plusieurs mois de soins intensifs, le chien errant a vaincu la maladie et attend désormais de trouver la famille qui l’accompagnera pour la suite de son histoire.

Nous vous avions déjà parlé de Zadrigman, cet homme habillé en super-héros et portant secours aux animaux en détresse dans l'Etat du Michoacan au Mexique. Il avait alors sauvé des chatons sur un toit et adopté 2 d'entre eux.

Récemment, il s'est de nouveau signalé en venant en aide à un chien errant condamné par la maladie, mais qui a fini par remonter la pente grâce à lui. Il s'agit de Max, et son histoire est rapportée par The Dodo sur sa chaîne YouTube .

Max présentait une énorme tumeur entre les yeux qui lui déformait le visage. Des habitants au grand cœur avaient l'habitude de le nourrir. Ils se sont adressés à un vétérinaire qui leur a expliqué qu'il n'y avait plus grand chose à faire et que le mieux aurait été de l'euthanasier.



The Dodo / YouTube

Alerté au sujet de Max, Zadrigman a tout de suite décidé d'intervenir. Arrivé masqué comme à son habitude, il a été stupéfait de se retrouver face à un chien dont la joie de vivre était intacte et qui n'avait clairement pas l'intention de baisser les pattes face à ce qui le faisait souffrir.



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Max a vaincu la maladie et attend d'être adopté

« Nous voulons voir quelles autres options nous avons avec notre vétérinaire », a alors Zadrigman, qui a laissé son nouveau protégé dire au revoir à ceux qui le nourrissaient avant de l'emmener.

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Les analyses ont révélé que la tumeur était cancéreuse et qu'elle continuait de se propager. Pour espérer sauver Max, celui-ci devait suivre des séances de chimiothérapie. Il en a ainsi effectué 9 en l'espace de 3 mois.

Par chance, le traitement a porté ses fruits. Aujourd'hui, le chien est complètement guéri, même s'il garde encore une petite bosse sur la tête.



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Il profite de son nouveau départ dans la vie aux côtés de Zadrigman, qui lui cherche une famille aimante pour que sa victoire sur le sort soit totale.



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