Jeté par-dessus la clôture d'un refuge, ce chien découvre le bonheur au sein d'une famille touchée par son histoire et son air familier

Après avoir été victime d’un abandon d’une violence rare, Buddy a finalement trouvé le foyer dont il rêvait à près de 2 000 kilomètres de son ancien refuge. Désormais entouré d’amour, le chien traumatisé par son passé reprend confiance et profite pleinement de sa nouvelle vie auprès d’Isabella, qui voit en lui un lien précieux avec son enfance.

Buddy a connu une trajectoire hors du commun. Ayant subi un abandon brutal et traumatisant, ce chien profite aujourd'hui de sa nouvelle vie au sein d'une famille aimante à des milliers de kilomètres de là, rapportait WSMV .

Durant l'été 2025, Isabella Forte, âgée de 23 ans et habitant le Massachusetts (Etats-Unis), avait été choquée par une vidéo qu'elle voyait tourner sur les réseaux sociaux. Elle montrait un homme qui jetait son chien par-dessus la clôture d'un refuge du Tennessee. Cette dernière était haute de 1,80 mètre.



WSMV 4, Nashville / Facebook

Le souvenir du « premier ami de Papa » ravivé

La jeune femme avait été à la fois révoltée par cet acte et touchée par la ressemblance de l'animal avec le chien de son enfance. Celui-ci, qui répondait au nom de Miles, avait été recueilli par son père alors qu'elle n'était encore qu'une toute petite fille.

Miles avait malheureusement succombé à un cancer lorsque Isabella Forte avait 3 ans. Elle en gardait néanmoins un vif souvenir, celui du « premier ami de Papa ».

« Il nous faut ce chien », s'est-elle donc dit en voyant Buddy, dont l'ancien propriétaire l'avait abandonné sans le moindre ménagement au refuge du comté de Giles (Giles County Animal Shelter). Il avait d'ailleurs été condamné par la suite après s'être présenté au bureau du shérif du comté.

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« Il n'arrête pas de sourire »

Le 7 août 2025, le quadrupède avait officiellement été adopté par Isabella Forte. Buddy avait ensuite effectué le long voyage de près de 2 000 kilomètres entre le Tennessee et le Connecticut, où l'attendait son adoptante pour lui faire découvrir sa nouvelle maison dans le Massachusetts voisin.

Un an plus tard, le chien est plus heureux que jamais au sein de sa famille. Il continue de surmonter ses traumatismes, mais il est beaucoup moins timide. D'après sa maîtresse, « il n'arrête pas de sourire ».



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