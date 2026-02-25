Déguisé en super-héros, cet homme sauve des chatons sur un toit et finit par en adopter 2

Au Mexique, un homme déguisé en super-héros a grimpé sur un toit pour secourir une portée de chatons nouveau-nés. Après les avoir soignés, il a finalement décidé d'adopter définitivement deux d'entre eux en constatant le lien fusionnel qu'ils avaient développé avec son propre chat adulte roux.

Avec son costume vert et bleu, sa cape et son masque, on le croirait tout droit sorti d'une BD de super-héros. En réalité, il en est bien un pour les animaux auxquels il porte secours. Sa véritable identité reste secrète, mais tout le monde le connaît sous le nom de Zadrigman, aussi bien dans l'Etat du Michoacan (Mexique), où il vit, qu'ailleurs dans le monde. Sa notoriété a, en effet, largement dépassé les frontières mexicaines grâce aux réseaux sociaux.



Zadrigman est récemment apparu dans un reportage de The Dodo alors qu'il s'employait à sauver une portée de chatons abandonnés sur le toit d'une maison. Vêtu de son déguisement et aidé par un complice, il a grimpé en haut du bâtiment et a récupéré les félins nouveau-nés.



Il les a ensuite emmenés chez lui pour les soigner et nourrir.



Les chatons ont ainsi pu grandir dans de bonnes conditions. Leur sauveur n'était pas le seul à prendre soin d'eux et à leur apprendre les bases de la vie féline ; les autres chats accueillis par Zadrigman ont, eux aussi, entouré et réconforté leurs jeunes congénères orphelins. L'un de ces quadrupèdes adultes en particulier, possédant un pelage roux, s'est énormément attaché à eux et les a pris sous son aile.



Suki et Momo étaient déjà chez eux

Quand les petits rescapés ont atteint l'âge d'être proposés à l'adoption, ils ont presque tous rejoint leurs familles pour toujours. Seuls 2 membres de la portée n'ont pas trouvé preneur.



Au départ, Zadrigman s'est dit qu'il ne pouvait pas les garder en raison du nombre élevé d'animaux qu'il avait déjà, mais le chat roux évoqué plus haut en a décidé autrement ; voyant à quel point ce dernier et les chatons étaient inséparables, il a finalement pris la décision de les adopter.

Appelés Suki et Momo, ils se sont ainsi ajoutés à cette grande famille dont le tout premier membre était non pas un chat, mais un chien appelé Duke. Celui-ci accompagnait Zadrigman lors de chacun de ses sauvetages animaliers. Malheureusement, la maladie l'avait emporté. Après son décès, l'homme s'était promis de poursuivre son œuvre pour honorer sa mémoire.