Le Syndicat National des Professions du chien et du chat (SNPCC) dénonce une crise chez les éleveurs et adresse ses revendications

Les éleveurs de chiens et de chats font face à une crise que le Syndicat National des Professions du chien et du chat impute aux particuliers chez lesquels naissent des portées proposées à la vente. C’est ce que dénonce le SNPCC dans un communiqué où il demande des « mesures fortes » destinées à remédier à cette situation.

Le SNPCC (Syndicat National des Professions du Chien et du Chat) regroupe les métiers en lien avec l’animal de compagnie, dont les éleveurs qui s’engagent à travailler dans le respect de la législation et des normes en vigueur.

L’organisation estime justement que les professionnels de l’élevage qu’elle représente font actuellement face à la concurrence de plus en plus déloyale de particuliers dont l’activité est soit maquillée, soit insuffisamment encadrée. Pour le SNPCC, ce contexte crée une crise chez les éleveurs professionnels de chiens et de chats, victimes selon elle d’un « monde à 2 vitesses » où il y a « obligations de normes pour certains et rien pour les autres ».

Dans son communiqué, le SNPCC pointe du doigt les « particuliers qui reproduisent des animaux à tout va qu’il va falloir aller chercher dans les habitations non déclarées comme activités professionnelles ». Il fustige aussi les ventes d’animaux déguisées en faux dons.

19 mesures demandées par la SNPCC

Pour mettre fin à cette situation qu’il dénonçait déjà en mai dernier, le Syndicat souhaite la mise en place d’une série de mesures fortes, comme l’exclusivité de la reproduction pour les professionnels et l’obligation pour tous les particuliers de faire stériliser leurs animaux.

Voici les 19 revendications du SNPCC telles qu'apparaissant dans le communiqué :

