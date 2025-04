Des bénévoles choqués par l'abandon d'une chienne et ses 8 chiots derrière une station-service se mobilisent pour leur offrir un avenir digne de ce nom

Miss Bianca faisait ce qu’elle pouvait pour survivre et élever ses chiots, alors que cette chienne était livrée à elle-même. Fort heureusement, une bonne samaritaine a remarqué la famille canine en détresse et a contacté la personne qu’il fallait.

Tracy Frank est la fondatrice de Society for Animal Rescue and Adoption (SARA), une association de protection animale basée à Seguin, près de San Antonio dans l’Etat du Texas (vidéo).

Récemment, elle a été contactée via Instagram par une personne qui venait de faire une triste découverte à proximité d’une station-service ; une chienne croisée Carlin abandonnée avec ses 8 chiots âgés de 6 semaines. Tracy Frank est immédiatement passée à l’action et s’est rendue sur les lieux pour les secourir.



Society For Animal Rescue and Adoption / Facebook

« Il y a une zone boisée derrière la station-service qui semble être un lieu d’abandon de chiens, explique-t-elle à Newsweek. San Antonio a un énorme problème de chiens errants »

« Il y a tant de gens irresponsables et indifférents à leurs animaux de compagnie, poursuit Tracey Frank. Laisser un chien sans défense se débrouiller seul est indéfendable et cruel. »

Les chiots et leur mère étaient mal en point. Ils souffraient de sous-alimentation et étaient infestés de parasites, « mais une fois traités et vermifugés, ils ont commencé à prendre du poids et ils ont tous bon appétit », indique leur bienfaitrice.

Ils sont tous entre de bonnes mains en attendant de leur trouver des foyers

Les 9 canidés se portent de mieux en mieux grâce aux soins reçus. Ils sont énergiques, joueurs et amicaux. Tracey Frank et son équipe leur ont donné des noms inspirés de l’univers Disney : Miss Bianca pour la maman, Rapunzel, Cinderella, Fauna, Gaston, Amelia, Belle, Ellie Mae et Aurora pour ses petits.

Les bénévoles de Society for Animal Rescue and Adoption continueront de prendre soin des chiots et de leur génitrice en attendant de leur trouver des familles d’accueil, puis adoptives. L’un des jeunes toutous semble d’ailleurs avoir déjà trouvé un foyer aimant. Tout le monde espère voir ses frères et sœurs, ainsi que Miss Bianca connaître le même sort le plus vite possible pour leur permettre d’oublier définitivement leur douloureux passé.