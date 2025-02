Un propriétaire découvre que son chien vivait avec des balles de fusil logées dans son corps depuis 8 ans

Ancien policier, Beauford (il s’agit d’un nom d’emprunt, car il souhaite préserver son anonymat) avait échappé au pire de justesse lors d’une intervention. Il avait, en effet, été mis en joue, et cet épisode a laissé des séquelles ; depuis, il est atteint de stress post-traumatique.

L’impact de ce trouble sur son existence est toutefois nettement moindre depuis l’arrivée de Beans. Beauford avait adopté ce chien en 2017 au refuge de la Humane Society de New Rochelle, dans l’Etat de New York. « Ils ne connaissaient pas son histoire dans le détail, mais ils m'ont dit qu'il vivait dans une ferme quelque part dans le sud des États-Unis », raconte-t-il dans un post Reddit relayé par Newsweek.



Ok_Obligation9737 / Reddit

Le canidé était ensuite passé par l’Ohio avant son sauvetage par la Humane Society. « C’est un chien incroyable et il est mon meilleur ami, confie Beauford. Nous nous sommes toujours très bien entendus et sommes si compatibles à tous les niveaux. Il a également été un roc pour moi lors d'épreuves difficiles ces dernières années : stress post-traumatique et dépression clinique. »

Il y a quelques mois, Beans est tombé malade et a dû subir une radiographie. L’examen a révélé quelque chose de choquant. « Ce sont essentiellement de petites balles provenant d'un tir de fusil de chasse. L'un des projectiles se trouve près de ses vertèbres, détaille le propriétaire. Je suis sûr que s’il avait touché la vertèbre, cela aurait eu des conséquences très graves pour lui, donc je le considérerais comme très chanceux. »



Ok_Obligation9737 / Reddit

« Cela me fait me sentir tellement plus proche de lui »

Pourtant, Beans n’avait jamais montré de signe de douleur ou d’inconfort. Il lui arrivait de reculer quand on essayait de lui toucher le dos, mais rien ne pouvait amener Beauford à se douter que son compagnon à fourrure avait des balles logées dans le corps.

A lire aussi : Une dame voyant un Shih Tzu seul dans la rue croit reconnaître celui qui a été volé 4 jours plus tôt dans une voiture et prévient la police

« Au début, j'avais vraiment le cœur brisé pour mon chien et j'étais en colère que quelqu'un essaie de lui faire du mal », explique l’ancien membre des forces de l’ordre. Il s’est ensuite dit que, tous 2 ayant frôlé la mort, leurs routes étaient destinées à se croiser un jour ou l’autre.

« Cela me fait me sentir tellement plus proche de lui sachant que nous partageons des traumatismes similaires », indique Beauford. Le fait qu’ils aient réussi à rester en vie malgré tout et à se rencontrer lui donne la force d’aller de l’avant.