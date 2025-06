Une femme place son nouveau chien dans les bras de son père qui n’en voulait pas et son visage s’illumine (vidéo)

Dans sa famille, Bucky était un petit Carlin très attendu ! Sa venue, prévue au début du mois de juin, impatientait tous les membres de sa future maison, à l’exception d’un : le père de famille. Celui-ci était très réticent à l’arrivée d’un nouveau chien chez lui, jusqu’à ce qu’il le prenne dans ses bras pour la première fois.

Accueillir un chien est une immense responsabilité dont il vaut mieux avoir conscience. Pour cela, de nombreuses personnes se résignent et préfèrent ne pas s’engager dans cette aventure. Mais lorsqu’il s’agit d’une famille et que certains veulent d’un animal, tandis que d’autres non, les choses sont un peu moins linéaires que cela.

@giggamar / TikTok

Un changement de décision

Dans la maison de Bucky, tout le monde était évidemment d’accord pour faire de lui un membre du foyer à part entière. Toutefois, le père de famille avait quelques réticences et, comme on le comprend sur les réseaux sociaux, ne voulait pas de ce chien chez lui. Pourtant, lorsqu’on visionne une vidéo devenue virale sur TikTok et partagée par Pethelpful, cette réserve vis-à-vis du quadrupède semble bien derrière lui.

En effet, sur les images, on découvre l’animal dans les bras de sa propriétaire. Il s’agit de la fille de l’homme concerné par ce récit. Elle se dirige vers lui, toujours en portant Bucky, et le dépose sur son ventre. Immédiatement, un sourire se dessine sur le visage du père et on comprend qu’il n’aura fallu que quelques secondes pour que la magie opère !

Il n’a pas pu résister au joli minois de Bucky, qu’il a finalement adopté dès le premier regard malgré son refus initial. Aujourd’hui, l’homme apparaît d’en d’autres clips en train de chouchouter et de faire des bisous au quadrupède. One le voit aussi s’amuser avec lui et le gâter avec des friandises : « Tout le monde aime Bucky », concluait la propriétaire du toutou.