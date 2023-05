Le surf n'a aucun secret pour ce Bull Terrier qui dompte les vagues comme personne (vidéo)

Si la plupart des chiens adorent la plage, Rufus, lui, l’aime pour une tout autre raison que le soleil, le sable fin et l’eau. Cet adorable Bull Terrier s’y rend régulièrement en compagnie de son humain pour s’y adonner à son activité favorite : le skimboard.

Le skimboard est une discipline dérivée du surf. Ses pratiquants s’élancent sur une planche depuis la plage et sur quelques centimètres d’eau. C’est tout le contraire des surfeurs qui, eux, nagent vers le large pour ensuite se diriger vers le rivage en glissant sur les hautes vagues.

Le skimboard n’est est pas moins un sport qui demande de la dextérité et un sens poussé de l’équilibre. Sans oublier un soupçon de passion. Des qualités que Rufus possède et dont il fait montre chaque fois que l’occasion se présente.

Les performances de ce toutou plein de joie de vivre et qui vit en Australie sont visibles sur le compte TikTok qui lui est dédié et qui est baptisé « @minibullrufus ». Il est suivi par plus de 44 000 abonnés.



@minibullrufus / TikTok

L’une des vidéos documentant ses exploits est devenue virale, totalisant 2,3 millions de vues depuis sa mise en ligne sur la plateforme le 26 avril 2023.

« Il vit sa meilleure vie »

Relayée par PetHelpful, on peut y voir le chien à l’œuvre. Son maître lance la planche, puis le Bull Terrier fonce pour sauter dessus et profiter d’une bonne glissade au ras de l’eau. Rufus s’en donne à cœur joie, et le plaisir qu’il éprouve à pratiquer son art est palpable et communicatif. « Il vit sa meilleure vie », a ainsi écrit lizpalmer1980. « Il a plus de compétences que moi », s’est amusé, pour sa part, Jorge Castelazo. « Je serais tombée et aurais bu la tasse », a reconnu, quant à elle, isisandrew1.

Rufus est la preuve vivante que les chiens sont capables d’apprendre toutes sortes de choses, pour peu qu’on leur laisse le temps d’intégrer les nouvelles notions et qu’on les encourage. Leur grande intelligence et leur goût prononcé pour le jeu feront le reste.