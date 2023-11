La fidélité inébranlable d'un chien après la perte tragique de son propriétaire en montagne

2 mois et demi après leur disparition dans les montagnes, un chien vivant et le corps de son défunt propriétaire ont été repérés par un chasseur. Malgré sa triste fin, cette histoire en dit long sur la loyauté et l’attachement dont nos amis à 4 pattes sont capables de faire preuve.

Un chien a été retrouvé en vie et a pu rentrer auprès de sa famille 2 mois et demi après avoir disparu aux côtés de son maître au cœur des montagnes. Ce dernier, hélas, n’a pas survécu et son compagnon canin a veillé sur lui jusqu’au bout, rapportait Le Journal de Montréal.

Rich Moore, 71 ans, et son chien Finney, un Jack Russell Terrier, n’avaient plus donné signe de vie depuis le 19 août 2023. Tous 2 étaient partis en randonnée sur la montagne Blackhead Peak, dans le sud du Colorado.



Daily Mail

Dès l’alerte lancée par la famille du randonneur et de son animal de compagnie, des recherches avaient été entreprises dans le secteur. La vaste superficie à couvrir et les difficultés posées par le terrain rendaient toutefois la mission quasi impossible.

On n’avait ainsi plus aucune nouvelle de Finney et de son propriétaire jusqu’au 30 octobre. Ce jour-là, un chasseur les a, en effet, repérés. C’est ce qu’annonçait l’organisation Taos Search and Rescue sur les réseaux sociaux.

Il était malheureusement trop tard pour Rich Moore. Le corps sans vie du septuagénaire était gardé par l’admirable Finney, qui avait réussi à survivre et tenait à rester aux côtés de son humain jusqu’à la fin.

La famille peut à présent faire son deuil et témoigner sa reconnaissance à Finney

Récupérer la dépouille et le chien n’était pas simple, car leur emplacement était extrêmement difficile d’accès. « C’était tellement raide qu’on a eu besoin d’un hélicoptère. Il a été retrouvé à 4 kilomètres à l’est du sommet de la montagne où nous avions fait nos recherches », explique Delinda Vanne-Brightyn, membre de Taos Search and Rescue qui avait pris part à cet effort collectif en compagnie de son chien.

Le brave Finney a été emmené en clinique vétérinaire où on l’a examiné et soigné. Le Jack Russell Terrier a ensuite pu retrouver sa famille.

Cette dernière peut désormais commencer son travail de deuil. Un processus rendu un peu moins douloureux par le retour du chien et cette fidélité sans limite dont il a fait montre à l’égard de son humain.