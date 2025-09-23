Le sort d'un Cocker utilisé comme chien de thérapie dans une prison de haute sécurité suscite une vague d'indignation qui débouche sur sa libération

Un chien utilisé comme soutien émotionnel dans une prison nord-irlandaise a finalement été retiré du milieu carcéral, après une vague d’indignation dénonçant ses conditions de vie jugées inadaptées.

Un Cocker Anglais intervenant comme chien de thérapie dans une prison nord-irlandaise a définitivement quitté cette dernière, le lundi 22 septembre, à la suite d’une forte mobilisation s’étant mise en place dans les médias, les réseaux sociaux et devant l’établissement pénitentiaire, rapportait The Belfast Telegram .

Appelé Bailey, le canidé en question vivait à la prison de Magilligan, où son rôle consistait à contribuer à la réhabilitation des détenus, en particulier dans le bloc H2 comportant certains des prisonniers les plus violents, y compris des délinquants sexuels, meurtriers et auteurs d’actes de maltraitance ou de cruauté sur animaux.



Causeway Coast Dog Rescue / Facebook

Pas de formation certifiée ni référent, tremblements nocturnes et boiterie

Sa situation suscitait inquiétude et indignation. On dénonçait ainsi le fait que Bailey n’avait pas suivi de formation certifiée de chien de thérapie, sa présence permanente en prison, sans possibilité de retourner dans un foyer le soir, ainsi que l’absence de maître attitré ou de référent. Par ailleurs, d’après les témoignages livrés par des gardiens, le chien tremblait la nuit à cause des alarmes et des bagarres et aurait développé une boiterie.

Des appels à l'action et à la mobilisation se sont multipliés sur les réseaux sociaux sous les hashtags #ProtectBailey et #AllDogsMatter notamment. Une manifestation a eu lieu hier devant la prison, organisée par l’association Causeway Coast Dog Rescue.

L’affaire a même pris une tournure politique, le député du Parti unioniste d'Ulster (UUP) Jon Burrows ayant réclamé une visite à la prison et des explications. Qualifiant cette histoire de “honteuse du début à la fin”, il a alerté sur l’absence de cadre légal pour les chiens dans les établissements pénitentiaires du pays.

De son côté, le Causeway Coast Dog Rescue a affirmé que les anciens propriétaires de Bailey n’avaient pas été informés qu’il allait être employé en prison.

“Nous devons désormais veiller à ce qu’il reste hors de prison“

Le chien a donc été retiré au milieu carcéral et placé en famille d’accueil, en attendant qu’on lui trouve un adoptant. “Nous devons désormais veiller à ce qu’il reste hors de prison et que des mesures de protection appropriées soient mises en place pour les animaux amenés dans l’enceinte de la prison”, a déclaré Jon Burrows après avoir pris connaissance de cette décision.

Du côté des autorités, on estime avoir fait l’objet d’accusations infondées et relayées sans vérification. Le ministère de la Justice et le Northern Ireland Prison Service (NIPS) nient toute négligence.