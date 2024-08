Sauvée d’un hangar, une jeune chienne inadaptée à la vie familiale trouve une nouvelle mission dans une prison

Avant d’être secourue par des inspecteurs de la RSPCA, Betty vivait dans des conditions misérables dans un hangar du comté de Durham (Royaume-Uni). En sous-poids, la jeune chienne de race Malinois Belge de 18 mois a heureusement été mise en sécurité au RSPCA Felledge Animal Centre, où elle pouvait désormais espérer avoir une seconde chance dans la vie. Le personnel s'est toutefois rapidement rendu compte que Betty ne s'adapterait probablement jamais à un environnement familial normal.

Une chienne énergique

La plupart des toutous recueillis par le refuge veulent simplement une vie paisible dans une maison aimante. Pas Betty. « Dès que nous avons rencontré Betty, nous avons su qu'elle aurait besoin de plus. Elle était super intelligente, énergique, agile et adorait s'amuser. Elle était tout le temps en mouvement. Nous savions qu'elle adorerait avoir un travail qui lui permettrait d'utiliser son cerveau. », a déclaré Luka Atkinson, de Felledge, au média The Northern Echo.

RSPCA

Le hasard fait parfois bien les choses, car le gardien d’une prison locale était justement à la recherche d’un nouveau chien pour l’épauler dans son travail. Son précédent toutou, Zeus, venait en effet de prendre sa retraite pour des raisons médicales. En apprenant cette nouvelle, les anges gardiens de Betty ont immédiatement pensé « qu'elle serait parfaite pour ce travail ».

Le gardien de prison nommé Chris s’est alors rendu au centre de Felledge pour faire connaissance avec Betty. « J'ai tout de suite su qu'elle avait la motivation pour ce poste et nous l'avons emmenée faire un essai et essayer quelques formations. », se souvient le jeune homme.

RSPCA

Une nouvelle vie entre travail à la prison et câlins

Après 3 mois de formation, Betty a enfin pu commencer sa nouvelle vie avec Chris. En tant que chienne de prison, ses missions consistent maintenant à patrouiller dans la prison, à réagir aux incidents graves, à faire respecter les règles et la discipline au sein de l’établissement et à participer aux déplacements des détenus. Betty a également été formée au travail olfactif afin de pouvoir rechercher des personnes disparues ou détecter tout objet non autorisé.

RSPCA

« Elle est brillante dans toutes les situations dangereuses dans lesquelles nous nous trouvons car elle est protectrice lorsque quelqu'un s'approche de moi et me protégera à tout prix. », a déclaré Chris, ravi de sa nouvelle recrue.

Lorsqu’elle n'est pas en service, la chienne vit à la maison aux côtés de son partenaire préféré. Loin du travail, elle aime se détendre en jouant à la balle et en faisant de gros câlins. « Elle est très fidèle et aime savoir où je suis à tout moment, mais je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. », a tendrement conclu Chris. Un maître aimant et un travail interessant ? Betty ne pouvait pas rêver mieux !