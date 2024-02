Le sort d'un chien, dont la seule chance d'échapper au pire est un voyage de 1200 km, émeut un pilote qui propose son aide

Un double défi se posait pour un chien qui n’était qu’à quelques jours de l’euthanasie, faute d’adoptant. Le premier consistait à lui trouver un point de chute. Le second était de l’y emmener. Alors que la situation paraissait désespérée, des personnes au grand cœur se sont manifestées.

Un chien borgne échappera finalement à l’euthanasie et pourra commencer une toute nouvelle étape dans sa vie grâce à une femme habitant très loin du refuge où il vivait et à un pilote. L’histoire du sauvetage in extremis d’Odin est rapportée par KBTX.

Odin était arrivé au refuge de la ville de Norman, en Oklahoma (Etats-Unis), en septembre 2023. A l’époque, le canidé était mal en point et souffrait d’une blessure à l’œil. Les vétérinaires n’avaient pas eu d’autre choix que de le lui retirer.

Le chien s’était remis de l’opération et se portait très bien. Malheureusement, aucun adoptant potentiel ne s’était intéressé à lui. Ce qui le desservait par-dessus tout, c’est son comportement à l’égard de ses congénères. Odin a, en effet, tendance à se montrer un peu trop turbulent lorsqu’il joue avec eux.

Les jours et les semaines se sont écoulés et l’avenir s’assombrissait pour le quadrupède. Le refuge a lancé un premier appel au secours, puis un second le mardi 30 janvier 2024 avec cette terrible annonce : si Odin ne trouvait pas de famille avant le vendredi 2 février, il serait euthanasié.

La chance sourit à Odin

Par chance, une femme a manifesté son souhait de l’adopter. Problème : cette personne, Diane Baker, habite Atlanta en Géorgie, à 1200 kilomètres de là.

C’est là que Parker Ferguson, un pilote privé amoureux des animaux, est entré en scène. Il s’est porté volontaire pour transporter Odin par avion jusqu’à sa destination. Le jeudi 1er février, le chien a effectué le voyage vers sa nouvelle vie à bord d’un petit aéronef commandé par son sauveur, et en compagnie de la femme de ce dernier et de leur fils.



Norman Animal Welfare / Facebook

Le récit d’Odin prouve que l’espoir est toujours permis, même pour les cas les plus complexes. Quand une précieuse vie animale est à sauver, on trouve souvent des gens bienveillants et prêts à tout pour y parvenir.

Norman Animal Welfare / Facebook