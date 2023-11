La transformation impressionnante d'un chiot Lévrier Irlandais en seulement 3 mois (vidéo)

Les chiens de grandes races nous impressionnent par la métamorphose spectaculaire qu’ils connaissent en passant du stade de chiot à l’âge adulte. C’est le cas du jeune Merlin, un Lévrier Irlandais protagoniste d’une vidéo TikTok devenue virale. On y découvre son incroyable évolution en l’espace de quelques mois.

Tous ceux qui ont, ont eu ou ont croisé des Lévriers Irlandais savent à quel point ces chiens sont impressionnants par leur constitution physique. Ces canidés peuvent, en effet, atteindre 80 centimètres et peser près de 70 kilogrammes.

Leur poil dur et généreux vient accentuer cette stature imposante, alors que, côté caractère, ils se distinguent par leur calme, leur loyauté et leur affection.

Merlin fait déjà honneur à sa race malgré son jeune âge. Sa propriétaire, qui se fait appeler « @mygentlegiants » sur TikTok, possède 2 autres chiens et un chat. Elle poste régulièrement des vidéos où elle présente ses amis à 4 pattes qui forment un petit clan soudé et heureux.

Récemment, l’une de ces séquences a rencontré un très grand succès, totalisant 16,7 millions de vues sur le réseau social. Relayée par Parade Pets, elle rend compte de la transformation de Merlin entre l’âge de 3 et 6 mois.



@mygentlegiants / TikTok

Une évolution à peine croyable

On le voit d’abord couché sur les genoux de sa maîtresse, puis blotti contre elle pour s’endormir. A 3 mois, le chiot Lévrier Irlandais avait déjà quasiment la taille d’un chien adulte de race moyenne.

A 6 mois, il est tout bonnement gigantesque. Au point que l’on pourrait avoir du mal à croire qu’il s’agit du même animal. Il ne tient même plus dans le canapé.

Voici la vidéo en question :

Pendant longtemps, les Lévriers Irlandais avaient été spécifiquement élevés pour la chasse au loup – c’est la raison pour laquelle il est appelé Irish Wolfhound en anglais – et au cervidé, aussi bien en Irlande que dans d’autres pays. Après une longue période de déclin, entre les 17 et 19e siècles, un regain d’intérêt a été observé pour la race qui a bénéficié d’apports de Barzoï et de Dogue Allemand pour aboutir au chien que nous rencontrons actuellement.