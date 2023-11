Une routière retrouve la trace de son chien disparu à plus de 2 800 kilomètres de chez elle (vidéo)

L’histoire de Panfilo a de quoi redonner espoir aux propriétaires de chiens perdus. Le toutou s’est égaré lors d’un voyage en camion avec sa maîtresse. Après une dizaine de jours et des heures interminables de recherche, celle-ci l’a repéré sur les réseaux sociaux. Elle s’est empressée d’aller le retrouver.

Pendant 17 jours, Roughiatou a cherché son fidèle chien Panfilo sans relâche. Grâce à la magie des réseaux sociaux, elle a finalement retrouvé sa trace à près de 3 000 kilomètres de son domicile. Leurs retrouvailles émouvantes ont été partagées sur Facebook.

Roughiatou est conductrice de poids lourds. Originaire du Maryland, elle parcourt fréquemment les États-Unis dans le cadre de son travail. Panfilo est son copilote. Il lui tient compagnie pendant les longs trajets. Malheureusement, un incident s’est produit lors de l’un d’eux.

Santa Fe Animal Shelter & Humane Society / Facebook

Une fugue inquiétante

Roughiatou et Panfilo traversaient la capitale du Nouveau-Mexique lorsque ce dernier s’est échappé. Impuissante, sa maîtresse n’a pas réussi à la rattraper et n’a que pu constater sa disparition. Chaque jour, elle surveillait les comptes et réseaux sociaux des refuges locaux dans l’espoir que quelqu’un l’ait récupéré.

Au bout du 17eme jour, son humaine aimante n’avait toujours pas perdu l’espoir de le revoir et a persévéré. Une fois de plus, elle a entamé sa triste routine qui consistait à scruter les publications des associations. Mais ce jour-là, en se rendant sur le compte Facebook de l’organisme Santa Fe Animal Shelter & Humane Society, l’inespéré est arrivé : Panfilo a été retrouvé.

Santa Fe Animal Shelter & Humane Society / Facebook

Des retrouvailles chaleureuses

Il traînait dans la rue après sa disparition et a attiré l’attention des services animaliers de Santa Fe. Les agents l’ont ensuite placé en refuge en tant que chien errant. Comme il n’était pas pucé, personne ne pouvait s’imaginer que sa maîtresse le cherchait sans cesse depuis plus de 2 semaines.

Cette dernière a parcouru les 2896 kilomètres qui les séparaient pour le récupérer. En voyant Roughiatou, le toutou n’a pas pu contenir son excitation. Le personnel du chenil n’a pas manqué de filmer les retrouvailles. Relayée par People, la directrice de la philanthropie, Pamela Weese Powell, s’est exprimée à propos de ce récit : « Des histoires comme celles-ci nous donnent le sourire et nous rappellent que les animaux de compagnie font vraiment partie de la famille ».