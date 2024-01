Le pétillant Debow est au refuge depuis plus de 400 jours, mais continue de rayonner malgré l’attente

Le toutou Debow s’est retrouvé au chenil après l’hospitalisation de son propriétaire. C’est un chien plein de vitalité et débordant de joie de vivre. Pourtant, ces qualités et bien d’autres n’ont pas encore suffi à convaincre quelqu’un de l’adopter. Il ne perd toutefois pas espoir, même si le temps commence à être long.

Les membres du refuge animalier Blue Chip Farm, basé à Dallas en Pennsylvanie (États-Unis), ont accueilli Debow à la fin de l’année 2022. Tristement, il n’est jamais reparti depuis malgré la détermination de ses sauveteurs pour lui trouver une famille.

Le croisé Pitbull et Bouledogue de 8 ans a passé sa vie aux côtés de son maître. Malheureusement, ce dernier a été hospitalisé pour une longue durée et n’était plus en mesure de s’occuper de son chien. Debow a donc rejoint un refuge, perdant tous ses repères par la même occasion.

Blue Chip Farm Animal Refuge / Facebook

Un animal résilient

Grâce à la bienveillance des bénévoles, il a fait sa place au chenil. Il n’a pas mis longtemps à dévoiler sa belle personnalité très enjouée : « C'est un vrai taureau dans un magasin de porcelaine, toujours excité même s'il ne sait pas ce qui l'excite » témoignait un porte-parole de l’organisme sur Facebook. En effet, Debow ne se lasse jamais de courir et de s’amuser.

Au-delà de cela, la boule de poils dorée et absolument loyale : « Il est vraiment le meilleur ami de l’homme » pouvait-on lire. Alors, Debow est quelque peu incomplet depuis qu’il n’a plus son humain bienveillant à ses côtés. Il a parfois des coups de blues, bien que ses bienfaiteurs fassent tout pour qu’il conserve sa joie de vivre. Cependant, cela ne remplace pas la présence d'un maître pour la vie.

Plus d’un an au refuge

Au mois de décembre dernier, le pauvre Debow fêtait un triste anniversaire au refuge. Cela faisait 400 jours qu’il se trouvait sur place. Le personnel l’a pourtant régulièrement mis en avant sur les réseaux sociaux pour qu’il gagne en visibilité. Newsweek lui a même dédié un article pour lui donner un petit coup de pouce. Malgré cela, le quadrupède n'a pas trouvé sa perle rare.

A lire aussi : Une maman chien mutilée fait une rencontre qui change le cours de son existence et son rapport à l'humain

Les membres de l’organisation caritative ont déclaré qu’il était très propre et bien éduqué, mais qu’il avait besoin d’un maître capable de le tenir du fait de son gabarit. Il doit encore poursuivre ses apprentissages, mais ne cesse de faire de son mieux. Il recherche une maison d’accueil ou pour la vie afin de quitter le refuge et s’épanouir. Espérons que la nouvelle année lui portera chance.