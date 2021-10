Un pilote d'avion ému par le geste de remerciement d'un Chihuahua senior qu'il a transporté jusqu'à sa nouvelle famille

Julian Javor, pilote et fondateur de l'association Pet Rescue Pilots, a été témoin d'un geste de gratitude d'un petit chien qui l'a profondément touché. L'animal sauvé a pu rencontrer sa nouvelle famille.

Julian Javor a commencé à manœuvrer des avions en 2017, après avoir obtenu sa licence de pilote professionnel. D'après Animal Channel, il consacre ses week-ends à sa passion pour le vol et le transport d'animaux de compagnie depuis un refuge jusqu'à leur nouveau foyer.

Un jour, il a eu pour mission d'escorter Christopher, un Chihuahua âgé. La petite boule de poils grisonnante, tirant constamment la langue, a attendri le cœur du pilote.

Après avoir passé un certain temps dans un refuge, le senior a été adopté par une famille vivant à de nombreux kilomètres de là. Pour résoudre le problème du transport et lui donner une chance de vivre une nouvelle vie merveilleuse auprès de personnes aimantes, Julian Javor a proposé ses services. Un acte généreux qui n'est pas passé inaperçu aux yeux de Christopher...

© The Dodo

Le chien a tenu à dire au revoir au pilote

Le Chihuahua a été confortablement installé dans son taxi volant et a profité de toutes les commodités de « sa cabine de première classe ». D'autres animaux de compagnie secourus par des bénévoles ont été placés dans l'avion, prêts à s'envoler pour leur nouvelle vie.

Tout au long du trajet, Christopher s'est montré curieux envers le personnel navigant, et très à l'aise.

© Julian Javor

Lors de chaque voyage, l'équipe prend soin de ses protégés et les rassure. Julian Javor prend toujours le temps de leur offrir quelques caresses. Ce jour-là, lorsqu'il a atterri avec ses trésors, il a vécu une expérience qu'il n'oubliera jamais.

L'homme au grand cœur a conduit Christopher à sa nouvelle maman, qui avait amené son nouveau frère. Presque immédiatement, les 2 chiens se sont pris d'affection. Mais avant que Julian Javor ne rejoigne le ciel et que Christopher ne se dirige vers son destin, le chien senior a tenu à dire au revoir à son bienfaiteur.

© The Dodo

« Il est venu et s'est assis sur mes genoux comme pour me dire : "Merci pour le trajet" », a confié le pilote, tout sourire. Ce dernier a indiqué qu'il ne pouvait pas imaginer une meilleure façon de passer ses week-ends. Et on comprend pourquoi !

© The Dodo