Le sauvetage haletant d'un chien tombé dans une rivière après une fugue de plusieurs jours a été filmé depuis les airs (vidéo)

Les Beagles possèdent une multitude de qualités, mais le principal défaut de ces chiens est qu’ils ont tendance à fuguer. Copper est justement l’un d’eux et s’est récemment signalé par une escapade spectaculaire ayant donné lieu à un sauvetage qui l’a été tout autant. Ce dernier a d’ailleurs été rendu possible et filmé par un drone.