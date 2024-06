Pris au piège au milieu de l’autoroute, un chien fugueur oblige les autorités à bloquer la circulation pour sortir de cette situation dangereuse

Le dimanche 2 juin 2024, Stephen Hunt, un habitant de Burnley dans le Lancashire (Angleterre), a eu la peur de sa vie. Yoda, son Berger Allemand âgé d’un an, s’est enfui de son jardin avant de se retrouver piégé au milieu de l’autoroute. Comme le rapporte le Mirror, le sauvetage du jeune toutou fugueur n’a pas été des plus simples…

Une fugue dangereuse

Ce jour-là, lorsque Stephen a réalisé que Yoda avait fugué en sautant par-dessus la porte du jardin, il était « paniqué » et il « ne savait pas quoi faire ». Son premier réflexe a été de poster une publication sur Facebook pour signaler la disparition du jeune Berger Allemand. C’est de cette manière que des inconnus lui ont dit que le toutou avait été repéré dans la région, puis sur l’autoroute.

© Stephen Hunt / SWNS

Après avoir sollicité l’aide de son ami, Steven Elmes, et de Xena, sa chienne, Stephen s’est rendu près de l’autoroute M65 où Yoda avait été repéré. « J’ai paniqué - je ne savais pas quoi faire. Un de mes amis a un chien appelé Xena et il a dit qu’il marcherait le long du canal qui longe l’autoroute. Xena l’a emmené 3 ponts plus bas sur l’autoroute parce qu’elle l’a flairé et Steven l’a également vu sur le terre-plein central », se souvient Stephen.

Après avoir disparu pendant environ 18 heures, Yoda était désormais piégé au milieu du terre-plein central de l’autoroute alors que la circulation défilait à toute vitesse…

© Stephen Hunt / SWNS

Une belle mobilisation pour sauver le toutou

Pour la sécurité de son chien bien-aimé et celle des automobilistes, Stephen a immédiatement contacté les autorités compétentes.

L’homme de 44 ans a alors été stupéfait par l’importante mobilisation suscitée par la situation de Yoda. « Je ne pouvais pas le croire - le nombre de personnes qui s’en souciaient m’a époustouflé. Mon ami a appelé le 999 et j’ai appelé l’agence des autoroutes - ils ont dû fermer toute l’autoroute. Un policier s’est arrêté juste à côté de Yoda et il a essayé de l’attraper, mais il s’est enfui tout le long du terre-plein central », a-t-il expliqué.

Comme les policiers et l’agence des autoroutes avaient fermé la route dans les 2 sens, Stephen a pu finalement récupérer son petit fugueur après une belle frayeur.

A lire aussi : Ayant tout tenté pour retrouver son chien perdu, elle reçoit des nouvelles porteuses d'espoir d'un village voisin au bout de 30 jours

© Stephen Hunt / SWNS

En rentrant chez lui, Yoda a bu l’équivalent de 2 bouteilles d’eau et il a englouti 3 bols de nourriture. Encore secoué par sa mésaventure, le toutou se remet lentement de ses émotions, mais son maître assure qu’il va de mieux en mieux. En somme, plus de peur que de mal pour ce chien qui n’ira plus jamais jouer sur l’autoroute, c'est certain !