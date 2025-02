Le sauvetage d’un chien ouvre de nouvelles portes à une femme, qui décide d’en faire son métier

Jackie est une amoureuse des bêtes depuis sa plus tendre enfance. Un peu par hasard, elle a fait la connaissance d’un Shiba Inu qui a changé sa vie. En effet, cette rencontre a emmené la bienfaitrice dans le monde du sauvetage et de la réhabilitation canine.

Jackie Charlebois a rencontré son premier Shiba Inu sur une plage en promenant son chien. Elle n’avait jamais vu de tel chien auparavant et s’est renseignée sur la race. Elle en est tombée amoureuse et est presque devenue une experte à son sujet. Aujourd’hui, elle travaille pour un refuge consacré au sauvetage de ces chiens.

Jackie s’est davantage intéressée aux Shiba Inu quand elle s’est occupée de l’un d’eux au sein de son refuge, à Toronto (Canada). Le chien a fini par faire pleinement partie de sa vie quand elle a décidé de l’adopter : « J’ai fini par adopter ce chiot, qui était une petite femelle Shiba rouge », partageait-elle dans un témoignage rapporté par EloraFergusToday.com.

Jackie Charlebois / Facebook

Une passion dévorante

À la suite de cette rencontre, Jackie a appris à connaître cette race, connue pour être relativement caractérielle : « Le Shiba Inu peut être difficile. Il y a beaucoup d'agressivité et de domination chez lui. Les gens pensent que son visage est vraiment mignon, chaleureux et duveteux et qu'il ressemble à celui d'un renard avec sa queue bouclée », affirmait la bienfaitrice.

Malheureusement, ce tempérament parfois incompris des maîtres entraîne des abandons. Ces chiens se retrouvent dans des chenils et doivent être réhabilités avec de trouver une nouvelle famille. Il existait d’ailleurs un refuge spécialisé dans l’accueil de Shiba Inu, mais celui-ci manquait de personnel pour prendre en charge ces chiens si uniques.

En apprenant cela, Jackie a sauté sur l’occasion et c’est ainsi qu’elle est devenue la propriétaire de Shiba Rescue GTA. Sur place, elle réhabilite les boules de poils, prend grand soin d’elles et assure leur suivi dans leur nouvelle vie. Ces missions donnent beaucoup de sens à sa vie et elle ne reviendrait en arrière pour rien au monde : « Je dis toujours que le sauvetage est une maladie. Une fois que vous y êtes, vous ne pouvez plus en sortir », assurait-elle.