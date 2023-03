Cette chienne âgée trouve un nouveau sens à sa vie lorsqu’on lui confie des opossums orphelins

Du haut de ses 13 ans, Sophia n’avait jamais eu de portée. Pourtant, elle a immédiatement endossé un rôle maternel quand on lui a présenté des bébés opossums dans le besoin.

Sophia est une femelle Chihuahua aujourd’hui âgée de 15 ans. 2 ans auparavant, elle a vécu une expérience de maternité hors du commun, puisqu’elle a élevé des petits d’une autre espèce. Sa maîtresse, James, avait en effet sauvé une portée d’opossums, et Sophia les a instinctivement pris sous son aile. James revient sur cette aventure extraordinaire, dans un récit relaté par The Dodo.

Tout a commencé par un tragique accident

Un jour, une famille d’opossums a été victime d’un drame. Une voiture a percuté et tué la maman. Les 4 petits, incapables de se débrouiller par eux-mêmes, sont restés figés sur le bord de la route.

Par chance, James les a découverts et les a mis en sécurité chez elle.

« Nous les avons ramenés à la maison […] et notre Chihuahua, Sophia, s'est immédiatement intéressée à eux et les a protégés », a-t-elle raconté.

La chienne semblait sentir que les bébés étaient perdus et déboussolés, et qu’ils avaient besoin d’être protégés et rassurés. Alors c’est ce qu’elle a fait, à la surprise générale.

« Son comportement nous a surpris en raison de son âge et du fait qu’elle n'avait jamais été mère », a confié James.

Sophia a même adopté des comportements d’opossums

Le plus étonnant dans cette histoire, c’est que le Chihuahua ne s’est pas contenté de jouer un rôle de maman chien. Elle s’est adaptée aux besoins des opossums, et notamment au fait qu’ils ont l’habitude de grimper sur le dos de leur mère pour être transportés.

Si Sophia a été surprise au début, elle les a laissés faire, jusqu’à ce qu’ils soient trop lourds pour être portés.

Entourés de l’amour de la chienne, et des bons soins de James, les opossums ont correctement grandi, jusqu’à être indépendants. Ils ont alors été relâchés dans leur milieu naturel.

« Nous les avons relâchés dans la nature à la fin de l'automne lorsqu'ils ont pu se débrouiller seuls. »

2 ans plus tard, James voit encore régulièrement des opossums non loin de sa maison. Et elle ne peut s’empêcher de penser que ce sont des descendants de ceux qu’ils ont sauvés. Autrement dit, que Sophia est désormais grand-mère…