Ce perroquet a une confiance aveugle envers son ami Shiba Inu même lors d’une session de jeu musclée (vidéo)

En évoquant les amis des chiens, on pense évidemment aux humains, à leurs congénères et parfois aux chats. Les liens qu’ils entretiennent avec les oiseaux sont moins évidents, mais Rocket pourrait bien vous surprendre ! La boule de poils a pour meilleur ami un perroquet, dont il a du mal à se séparer !

Sur TikTok, les internautes ont découvert un duo improbable composé d’un Shiba Inu nommé Rocket, et de son meilleur ami Jewel, un perroquet Quaker. Quand les 2 sont ensemble, plus rien ne compte autour et cela tombe bien, car ils partagent la même maison au quotidien !

Les amis vivent avec leur propriétaire appelée Angie Lirian sur les réseaux sociaux. Celle-ci a d’abord passé quelque temps seule avec Jewel avant d’adopter Rocket lorsqu’il était chiot. Le jour des présentations, les animaux étaient intrigués l’un par l’autre, mais sont restés calmes. Au fil du temps, ils sont devenus de plus en plus curieux, cherchant à se connaître sans trop oser s’approcher.

Une confiance mutuelle

Pas à pas, Jewel a appris à décoder le petit canidé et a compris qu’il ne craignait rien en sa présence. En effet, Rocket n’avait pas une once d’agressivité envers le perroquet et semblait plutôt vouloir se rapprocher de lui pour tisser des liens. C’est ce qu’il s’est passé au cours des semaines suivant leur rencontre.

Une étape a été franchie dans leur amitié lorsqu’ils ont commencé à jouer ensemble. Comme ses congénères, Rocket utilise ses pattes et ses crocs pour s’amuser. Jewel, qui est bien plus petit que lui et plus fragile, apprécie toutefois se chamailler avec le quadrupède et jouer à se bagarrer. Le toutou fait preuve de délicatesse et le Quaker ne fuit même pas tant il lui fait confiance. Une vidéo relayée par Pethelpful illustre cette confiance mutuelle.

A lire aussi : Une petite chienne Labrador pleine de courage découvre les joies de la baignade pour la première fois (vidéo)

Plus de mille personnes suivent le compte TikTok des animaux et sont touchées par leur amitié. Certaines ont toutefois peur que l’oiseau se blesse par mégarde, mais Angie les a rassurés dans un commentaire : « C'était difficile d'être tranquille au début puisque Rocket est un foufou et détruit tout sur son passage. Mais pour une raison quelconque. Il a de la patience et est doux avec Jewel » témoignait-elle.

Elle continue de poster des vidéos des meilleurs amis pour montrer l’évolution de leur amitié avec le temps. Nul doute qu’ils continueront de renforcer leurs liens !