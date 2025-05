Le sauvetage d'un chien découvert seul sur une route très fréquentée lui ouvre la voie vers un nouveau départ

Dans l’Etat du Michigan aux Etats-Unis, un chien errant a non seulement été sauvé alors qu’il était en grand danger au bord d’un route, mais il a, en plus, commencé une nouvelle vie dans la foulée de ce sauvetage, rapportait FOX 17.

Le récit est livré par le Kent County Animal Shelter, refuge du comté de Kent basé à Grand Rapids, sur sa page Facebook.

Ce jour-là, la structure d’accueil avait envoyé 2 de ses agents animaliers au secours du canidé en détresse. Elle venait d’être alertée à son sujet par plusieurs témoins, notamment des automobilistes inquiets pour son sort.

Le quadrupède risquait d’être blessé, voire pire, par l’un des nombreux véhicules qui passaient à toute vitesse sur cet axe qu’est l’US Route 131. Cette dernière traverse tout l’Etat du Michigan du nord au sud.

« Nos agents de contrôle des animaux sont souvent sur le terrain en train de faire du bon travail, et ce n'est qu'un de ces exemples », peut-on lire dans la publication en question, partagée le 14 mai 2025.

Quand les intervenants sont arrivés sur les lieux, ils ont eu affaire à un chien totalement pétrifié par la peur. Il leur a fallu agir avec la plus grande prudence pour ne pas l’effrayer davantage et l’amener à fuir vers la chaussée.

Mission accomplie !

Ils se sont d’abord employés à la rassurer et à gagner sa confiance, puis ont finalement réussi à l’immobiliser au pied de la glissière de sécurité. Soulagés, les agents l’ont ensuite fait monter à bord de leur véhicule pour l’emmener au refuge.

Kent County Animal Shelter / Facebook

En passant le chien au lecteur de puce d’identification, ils espéraient en détecter une et ainsi le ramener auprès de ses éventuels propriétaires, mais il n’en portait pas. Il n’avait pas de tatouage non plus.

Fort heureusement, après un bref séjour au refuge, le rescapé a été adopté par une famille aimante.