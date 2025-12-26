"Je jouais pour un chien", cette tenniswoman révèle sa surprenante source de motivation et présente son nouvel ami à fourrure

Se signalant par ses exploits raquette à la main et une ascension fulgurante qui impressionne tout le monde, Mirra Andreeva a récemment fait fondre ses fans pour une toute autre raison que son jeu spectaculaire. La jeune prodige du tennis féminin a dévoilé la nouvelle compagne qui partage désormais son quotidien : une petite boule de poils au charme irrésistible et qui, avant même son arrivée, l’a aidée à se hisser à son meilleur niveau.

Bien que n’était âgée que de 18 ans, Mirra Andreeva tutoie déjà les sommets de sa discipline, le tennis en l’occurrence. L’athlète russe, native de Krasnoïarsk en Sibérie orientale, a récemment présenté à ses nombreux fans sa nouvelle amie à 4 pattes, une adorable jeune femelle Labradoodle répondant au nom de Ressi, rapportait le site Tennis Temple .

L’arrivée de la chienne dans sa vie est tout sauf le fruit du hasard ; c’est une promesse qu’elle s’était faite et qu’elle a tenue en se surpassant sur les courts.

Le public a pu faire la connaissance du chiot grâce à une publication Instagram partagée avec le compte “@tennischanel” le 27 novembre 2025. On peut y voir la Labradoodle dans les bras de la tenniswoman, le museau couvert de neige. On y découvre également la conférence de presse où elle expliquait à un journaliste lui demandant comment elle suivait son évolution au classement WTA, que sa source de motivation était la perspective de l’adoption d’un chien. Elle lui répondait, en effet, qu’elle s’était donné pour objectif d’en avoir un si elle réussissait à intégrer le top 20. “Je jouais pour un chien”, avait-elle alors déclaré.

Elle avait atteint son but en battant la Polonaise Magda Linette en 2024. Un an plus tard, donc, elle a pu souhaiter la bienvenue à sa compagne en fourrure, qui la suivra désormais partout, y compris en compétition.

Ressi la suivra comme son ombre

C’est d’ailleurs pour cela qu’elle a opté pour un Labradoodle. Son gabarit modéré, sa douceur et son caractère affectueux constitueront des atouts non négligeables lors de leurs déplacements à venir.

Mirra Andreeva / Instagram

Aujourd’hui Mirra Andreeva, semble durablement installée non pas parmi les 20 meilleures, mais au sein du top 10, ayant même atteint la 5e place en juillet 2025. La présence de Ressi à ses côtés l’aidera assurément à poursuivre ses belles performances.