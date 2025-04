Le sauvetage complexe d'une chienne tombée dans un canal lui offre une chance de mener une nouvelle vie loin du besoin et de la tristesse

Du fond d’un canal à une famille aimante. C’est l’incroyable évolution que la vie de Boxy a connue, cette chienne ayant été secourue par des bénévoles déterminés. Son sauvetage était complexe, mais ses bienfaiteurs étaient prêts à tout pour atteindre leur but et l’aider à repartir de la bonne patte.

En Inde, une chienne prise au piège dans un cours d’eau a non seulement été secourue, mais elle a, en plus, été adoptée par une famille aimante grâce à une association locale, rapportait The Dodo.

Blue Cross of India (BCI) avait reçu un appel de détresse au sujet d’un animal tombé dans un canal de dérivation du fleuve Cooum. Il faisait extrêmement chaud ce jour-là, et plus le temps passait, plus le risque qui pesait sur la santé de la chienne augmentait.



Blue Cross of India

Il était impossible pour la femelle Boxer de remonter sur la rive sans aide. Coincée plusieurs mètres en dessous et entourée de parois abruptes, elle ne pouvait rien faire d’autre que d’espérer un miracle.

Par chance, un bon samaritain l’a vue et a appelé les secours. Ce sont donc des bénévoles de Blue Cross of India qui se sont rendus sur les lieux. « Notre équipe a refusé de la laisser son histoire s’arrêter là », indiquait l’association.

Leur intervention s’annonçait particulièrement délicate. La chienne était terrifiée et agitée. Elle ne cessait d’aller et venir.

L’un des membres de Blue Cross of India a fait descendre une corde, puis a réussi à passer le lasso autour du cou de l’animal. Le but était de faire en sorte qu’il reste sur un petit monticule de terre et d’herbe pour faciliter le sauvetage.



Blue Cross of India

Son collègue est ensuite descendu dans le canal. Il a pris la chienne dans ses bras et est parvenu à la hisser sur la berge, où elle a été prise en charge par le reste de l’équipe.

« Elle a trouvé sa maison pour toujours ! »

« Nous l'avons nettoyée avec une serviette et amenée dans notre sanctuaire, raconte Blue Cross of India. Sa queue remue de joie et ses yeux brillent de gratitude ».



Blue Cross of India

Au refuge, la rescapée, qui a été appelée Boxy, a reçu les soins et l’affection dont elle avait besoin pour oublier ses traumatismes et réapprendre à être heureuse.

Son séjour n’a pas été long. Boxy a, en effet, été adoptée. « Elle a trouvé sa maison pour toujours ! », a ainsi annoncé Blue Cross of India, qui peut être fière de cette belle réussite.

Blue Cross of India