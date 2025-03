Abandonnée sur un chariot flottant dans un canal, cette chienne trouve une famille 4 mois après son sauvetage (vidéo)

À 10 ans, Dorothea, une petite croisée Chihuahua, a fait preuve d’un courage et d’une force exceptionnelle. Personne ne sait comment, mais la chienne s’est retrouvée flottante au milieu du canal Arizona, désespérément accrochée à un chariot de supermarché… Un homme qui se promenait alors aux abords du cours d’eau a aperçu la chienne et s’est empressé de contacter les pompiers du Phoenix Fire Department ainsi que l’association Arizona Humane Society, comme l'a raconté The Kansas City Star dans un article dédié. Une fois sur place, les équipes ont établi un plan afin de ramener la petite créature tremblante sur la terre ferme.

© Arizona Humane Society / Facebook

“Elle remuait la queue”

Si l’objectif a d’abord été de ramener la chienne sur la rive en utilisant une grande fourche, les efforts se sont rapidement révélés vains. Il a donc fallu s’armer de patience et attendre que le chariot se rapproche un peu de lui-même… Une fois que ce fût le cas, une laisse lasso a été passée autour du cou de Dorothea et cette dernière a pu être hissée sur terre. “La chienne remuait la queue lorsqu'elle a finalement atteint la rive. Elle était effrayée et fatiguée mais prête à recevoir de l'aide”, a assuré un porte-parole de l’association. Toute la scène a été filmée et mise en ligne sur les comptes Facebook et Instagram de l’Arizona Humane Society.

Une fin heureuse

Évidemment, Dorothea a immédiatement été emmenée chez un vétérinaire. En dehors du fait qu’elle était “déshydratée, affamée, couverte de tiques et sentait un peu mauvais à cause de l'eau du canal”, la petite chienne semblait en pleine forme ! Aujourd’hui, elle coule des jours heureux au sein de sa nouvelle famille, venue l’adopter 4 mois après son sauvetage ! “Dorothea peut à présent profiter des petites choses de la vie, comme se rouler dans l’herbe. Nous sommes heureux d’annoncer qu’elle a trouvé sa famille pour la vie”, avait annoncé l’association en conclusion de sa publication. Une histoire qui finit exactement comme on l’espérait !

© Arizona Humane Society