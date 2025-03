Un chiot reçoit le nom de Miracle après avoir été blessé par son propriétaire et laissé sans soins dans le froid

Il y a plusieurs mois, les membres d’une association ont été alertés au sujet d’un couple négligent envers ses chiens. Ils ont alors discuté avec les propriétaires et leur ont donné des conseils. Malheureusement, ces derniers n’ont pas appliqué les recommandations des bienfaiteurs et ont laissé l’un de leurs chiots dans une situation grave.

Si les membres de l’association Angels of Hope Animal Rescue Inc ont nommé leur nouvelle recrue “Miracle”, ce n’est pas sans raison. La boule de poils risquait l’euthanasie après s’être partiellement fait écraser par une voiture. Ses propriétaires ont laissé son état de santé empirer en décidant de ne pas la conduire chez le vétérinaire. Heureusement, des bienfaiteurs l’ont sauvée in extremis.

Ces derniers connaissaient très bien ses propriétaires, puisqu’ils avaient déjà eu affaire à eux quelque temps plus tôt. Shantel Stewart, responsable du refuge, a rapporté qu’ils reproduisaient constamment les mêmes comportements malgré les avertissements des associations. Dans un témoignage relayé par 650 CKOM, elle a expliqué avoir missionné un collègue pour faire de la prévention auprès de cette famille. Laquelle n’a pas suivi les conseils donnés.

Angels of Hope Animal Rescue Inc. / Facebook

Un état critique

Miracle a été victime de cette irresponsabilité. Le chiot croisé Husky et Malamute d’Alaska a été renversé par l’un de ses maîtres, qui se trouvait à bord de son véhicule et lui a malencontreusement écrasé la patte. Plutôt que de le conduire chez un vétérinaire, il a jugé que sa blessure n’était que superficielle et a laissé le quadrupède dans son garage malgré le froid glacial qui y pénétrait.

L’état du quadrupède s’est fortement dégradé à tel point que, quand Angels of Hope Animal Rescue Inc. l’a emmené chez un vétérinaire, ce dernier a préconisé l’euthanasie. Une décision impensable pour Shantel au vu du jeune âge de Miracle : « Il ne mérite pas de mourir parce que les gens l’ont abandonné », affirmait la bienfaitrice.

Un nouvel espoir

Bien que son refuge rencontre des difficultés financières, Shantel a décidé de se battre pour sauver l’animal. Celui-ci devait bénéficier d’opérations coûteuses pour se rétablir. Elle a lancé un appel aux dons dans l’espoir de recevoir de l’aide et d'aider le jeune Miracle à recommencer sa vie. Grâce à la générosité du public, la boule de poils a pu bénéficier de l’intervention chirurgicale.

Elle est désormais disponible à l’adoption et attend patiemment sa chance dans sa maison d’accueil : « Miracle a déjà traversé tellement de choses. Nous sommes déterminés à lui trouver la meilleure maison », assurait la sauveteuse.