Le récit insolite d'un chien dont l'encas assez spécial a coûté cher à ses maîtres

Si on dit que l’argent n’a pas d’odeur, il a vraisemblablement un goût et Cecil le connaît désormais très bien. Ce chien a, en effet, eu la mauvaise idée d’avaler des billets de banque, faisant vivre à ses maîtres une expérience qu’ils n’oublieront pas de sitôt. Elle est racontée par le Pittsburgh City Paper.

Ses propriétaires sont Clayton et Carrie Law, habitant le quartier de Point Breeze à Pittsburgh, en Pennsylvanie (Etats-Unis). Jusque-là, le Goldendoodle avait eu un comportement exemplaire. Les Law étaient donc loin de se douter de ce qui allait se passer.



Carrie Law / Instagram

« Ce chien, je le jure devant Dieu, n'a jamais touché à rien de sa vie », dit sa maîtresse. Cecil s’abstenait même de goûter aux repas de ses maîtres s’il leur arrivait de les laisser à sa portée.

Pourtant, le vendredi 8 décembre 2023, le quadrupède a eu un moment d’égarement aux conséquences onéreuses. Il a tout bonnement avalé un tas de billets de banque que Clayton et Carrie Law avaient laissés à la maison. Cecil a ainsi de 4000 dollars (près de 3700 euros) sa friandise du jour.

« J'ai failli avoir une crise cardiaque », confie sa propriétaire. Elle et son mari ont dû rapidement passer du stade de choc à celui de travail. Une tâche ingrate et peu ragoûtante, mais nécessaire, les attendait.



Carrie Law / Instagram

« Nous n'avons perdu que 450 $ »

Ils ont d’abord ramassé les morceaux de billet mâchés par le chien et qui étaient par terre et se sont échinés à les recoller. Les jours suivants, ils ont dû récolter ceux qui étaient restés dans l’estomac de Cecil et qu’il évacuait au fur et à mesure de ses selles. Là encore, il leur fallait reconstituer ces puzzles après les avoir méticuleusement lavés.

L’étape suivante a consisté pour le couple à déposer l’argent à la banque en espérant que cette dernière accepte de l’échanger. Ce qui a été le cas, au plus grand soulagement des Law.

Ils n’ont pas récupéré la totalité de la somme, mais une grande partie. « Nous n'avons perdu que 450 $ », dit, en effet, la maîtresse de Cecil. Le plus important, c’est que ce dernier se porte bien.

