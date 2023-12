La réaction attendrissante d'un chien trompé par son odorat et pensant que le parquet a été ciré (vidéo)

Bentley mène une vie des plus heureuses à la ferme. Sa grande famille compte d’autres canidés et des chats, sans parler des vaches et autres animaux vivant dans ce ranch.

Tout est prétexte à sautiller et à remuer la queue pour ce croisé Husky Sibérien doté d’une magnifique robe blanche qui le fait ressembler à un Berger Blanc Suisse. Tout sauf les glissades dont il a la malchance de faire l’expérience quand le parquet est ciré.



@sassysari01 / TikTok

Son appréhension apparaît clairement dans une vidéo postée le 25 novembre par sa maîtresse sur TikTok. Une séquence ayant suscité des centaines de milliers de vues sur le réseau social et relayée par PetHelpful.

Elle montre le chien alors qu’il s’arrête net au pas de la porte et rechigne à entrer dans la pièce où sa propriétaire l’attend. Bentley se met à émettre de cris plaintifs pour faire comprendre qu’il n’a pas du tout envie de s’aventurer sur ce sol qu’il croit glissant.

Ce n’était qu’une bougie

Pourquoi était-il persuadé à ce moment-là que le parquet venait d’être ciré ? Tout simplement parce que sa propriétaire avait allumé une bougie parfumée. L’odeur de la cire fondue a évoqué au quadrupède celle du produit employé pour le traitement du parquet.

Son humaine l’a longuement encouragé à la rejoindre, tout en essayant de le rassurer. « Je n’ai pas ciré le sol, lui disait-elle. C’est une bougie au citron. Viens. Je te le promets. Viens ici ». Ce à quoi Bentley lui répondait par des aboiements empreints de scepticisme.

Le toutou a finalement pris son courage à 4 pattes et est entré dans la pièce. L’autre chien de la famille, un Yorkshire Terrier, était là pour le féliciter d’avoir surmonté ses craintes. Le petit exploit de Bentley méritait, en effet, d’être salué et récompensé.

Voici la vidéo :

