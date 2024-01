Une chienne abandonnée et en quête d’une seconde chance brave les épreuves de la vie avec courage

Elle s’appelle Marcelle, et arbore une bouille à croquer. Mais derrière ses grands yeux reflétant l’innocence se cachent de sombres souvenirs… L’adorable boule de poils a connu un début de vie difficile, marqué par le rejet.

« Abandonnée sur un terrain, attendant jour après jour un sauveur, Marcelle a finalement croisé le chemin d'une touriste. Cette dernière, émue par sa situation, a contacté l'association SOS Animaux de Compagnie, peut-on lire sur le site web Clic Animaux, ensemble elles ont entrepris un voyage vers la France, portant en elles l'espoir d'une nouvelle vie pour Marcelle. »

En plus d’avoir vécu le cauchemar le plus redouté des animaux de compagnie, la chienne a souffert d’une fracture douloureuse de la patte, qui l’obligeait à boiter. À la suite d’une visite bien méritée chez le vétérinaire, la jolie puce a pu bénéficier de soins et d’une attelle. Mais le destin n’avait pas dit son dernier mot…

© Dr Bertrand Chefneux

Une vraie battante

Marcelle a traversé l’océan pour commencer un nouveau chapitre de sa vie. Hélas, un autre défi inattendu a pointé le bout de sa truffe : l’ex-va-nu-pattes a contracté une grave infection urinaire nécessitant une opération d’urgence.

« Elle urinait du sang. Un gros calcul obstruait sa vessie, mettant sa vie en péril, apprend-t-on sur Clic Animaux, les frais vétérinaires pour sa chirurgie sont un fardeau pour l’association, déjà en difficulté financière. Aujourd’hui, Marcelle va mieux. » Un appel aux dons a donc été lancé. L’objectif ? Récolter 800 €.

Touchée par son histoire, l’équipe rédactionnelle de Woopets a contacté SOS Animaux de Compagnie. Que devient ce courageux trésor sur pattes ?

© SOS Animaux de Compagnie / Clic Animaux

Marcelle a mérité son « happy ending » !

Marcelle a fait face à d’autres péripéties ! La belle au manteau de fourrure devait rejoindre son nouveau foyer, en Belgique. Malheureusement, son promis a rencontré de graves problèmes de santé et a été hospitalisé en urgence…

« Les nouvelles n'étant pas bonnes et son état ne semblant pas s'arranger, nous l’avons reprise avec nous afin de trouver une solution », indique Bertrand Chefneux, docteur en médecine vétérinaire s’étant occupé de la rescapée. Depuis, Marcelle séjourne chez lui en compagnie de Neige et Henri, les 2 chiens de la famille.

© Dr Bertrand Chefneux

« Elle a pris ses marques, court dans le jardin, joue sans arrêt, partage les paniers avec ses nouveaux compères. Elle mange et boit super bien, se réjouit son bienfaiteur, nous n'avions vraiment pas prévu de nous retrouver avec elle à la maison... Mais elle y est tellement bien... Nous pensions donc finalement l'adopter nous-même. »

En cette période de Noël, n’est-il pas agréable de savourer des histoires avec un dénouement heureux ? Après avoir remporté son parcours du combattant, Marcelle peut enfin poser les pattes et profiter des plaisirs simples de la vie !

© Dr Bertrand Chefneux