Levis, un chien policier chercheur de billets de banque prend sa retraite et cherche une famille aimante

La solution idéale pour les chiens policiers en fin de service est évidemment de vivre avec leurs maîtres-chiens, mais pour Levis, ce ne sera hélas pas possible. Tous les membres de sa brigade canine, celle de Valence dans la Drôme, ont déjà les leurs et ne peuvent pas l’adopter.

Ils ne souhaitent toutefois pas le voir vivre en refuge après sa retraite et préféreraient lui trouver une famille aimante. D’où cet appel lancé sur la page Facebook de la Police nationale de la Drôme le mardi 28 février et relayé par France Bleu.

Ce Berger Belge Malinois célébrera son 8e anniversaire le mois prochain et sa belle carrière de policier se termine. Il est temps pour lui de se reposer et de mener la vie de famille paisible qu’il mérite après des années de bons et loyaux services.

Pas formé au mordant, bon avec les enfants

Levis a été formé à la recherche de stupéfiants et de billets de banque. Il est précisé qu’il n’a pas été entraîné au mordant. Par ailleurs, le commandant Bruno Fantin, chef d’état-major à la direction départementale de la sécurité publique de la Drôme, indique que ce chien « n’a pas de problème avec les enfants ».

« C'est un très bon chien, tout à fait doux et il n'a pas du tout peur des humains », ajoute-t-il. Il a besoin d’un maître attentionné, disponible et actif, pouvant lui consacrer suffisamment de temps au quotidien et lui faire faire de longues promenades.

Levis est en effet décrit comme étant un compagnon « très gentil, actif » et qui « adore les balades » dans le post Facebook.



Police nationale de la Drôme

Un appel à partager au maximum

Dans la publication en question, la police drômoise demande aux internautes de relayer massivement cet appel pour aider Levis à avoir une nouvelle maison où il pourra goûter à une retraite heureuse et sereine.

Tout personne intéressée par l’adoption de ce superbe Berger Belge Malinois est invitée à contacter le commissariat de Valence au 04 75 82 22 22, ainsi qu’à demander à être mis en relation avec la brigade canine.