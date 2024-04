La touchante histoire de Banjo, un adorable chien de refuge qui s’est transformé en petit Cupidon (vidéo)

Jason Stolz, un habitant de Colorado Springs (Colorado, États-Unis) a rencontré Julia Proper, sa petite amie, il y a 3 ans. Très rapidement, le jeune homme a su qu’elle était la femme de sa vie et depuis un an, il réfléchit à la façon de la demander en mariage. Trouver la demande en mariage parfaite était plutôt difficile jusqu’à ce qu’un petit Bouledogue Français nommé Banjo entre dans sa vie.

Un coup de foudre

Banjo, un chiot âgé de 6 semaines, a été abandonné seul dans une rue de Colorado Springs. Un bon samaritain l’a heureusement trouvé et l’a amené au refuge de la Humane Society of the Pikes Peak Region. Par un heureux hasard, c’est là que travaille Jason, aux services des adoptions. Dès que le jeune homme a posé les yeux sur l’adorable petit chien errant, la foudre a frappé.

© Humane Society Pikes Peak / Instagram

« Je me suis dit : « Je veux adopter ce chien », et en même temps, j’avais déjà dans un coin de ma tête que je voulais faire ma demande, alors les engrenages ont commencé à s’enclencher. Je me suis dit que ce serait la façon la plus mignonne de faire ma demande en mariage parce que Julia et moi avons un très grand amour pour tous les animaux. », a déclaré Jason à KKTV.

Banjo était encore trop jeune pour être adopté alors Jason a dû attendre 2 semaines avant de le ramener à la maison. Pendant ce temps, il a pu demander l’approbation de Julia pour l’adoption du chiot et planifier en secret sa demande en mariage.

© Jason Stolz / Instagram

Une adorable demande

Dès que Banjo a eu 8 semaines, Jason s’est arrangé pour ramener le toutou à la maison pendant que Julia était au travail. Il a équipé le chiot d’une médaille avec le message « Veux-tu m’épouser ? » et a installé une caméra pour immortaliser le moment en vidéo.

Lorsque Julia est rentrée, elle était très excitée de faire la connaissance du petit Banjo. Elle le serrait dans ses bras quand Jason lui a fait remarquer qu’il avait une jolie plaque d’identité… Au moment où la jeune femme a lu le message inscrit sur la médaille, Jason s’est agenouillé devant elle avec une bague de fiançailles. Quand il a posé la question de vive voix, Julia a immédiatement dit « oui » en pleurant de joie.

© Humane Society Pikes Peak / Facebook

Aujourd’hui, les amoureux savourent leur bonheur aux côtés du petit chien qui les a aidés à se fiancer et ils planifient leur mariage avec Banjo comme porteur d’anneaux bien sûr !