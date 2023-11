Ce chien autrefois plein de joie de vivre commence à trouver le temps très long dans son refuge

Red fait partie des nombreux chiens disponibles à l’adoption dans son chenil. À la différence des autres, le canidé attend sa famille pour la vie depuis plus de 2 ans. Les bénévoles ont lancé un appel sur les réseaux sociaux pour mettre un terme à cette attente interminable.

Les membres de l’organisme AHS Newark Branch, refuge animal basé dans le New Jersey (États-Unis), ont récemment célébré un bien triste anniversaire. Leur pensionnaire Red, un mâle de 6 ans de type Pitbull, a tristement fêté son 730e jour au refuge. Personne n’a souhaité l’adopter jusqu'à présent, au plus grand désespoir de ses sauveteurs.

Ceux-ci sont pourtant unanimes, Red est un toutou en or. Tous sont tombés sous le charme du canidé, décrit comme « absolument génial » sur les réseaux sociaux de l’association. Ses bienfaiteurs ont passé du temps à l’éduquer et l’ont aidé à reprendre confiance. Entre leurs mains, il s’est épanoui et a dévoilé sa belle personnalité.

Le joyeux Red s’éteint au fil des jours

Le Pittie au beau pelage roux était un animal rempli d’énergie lorsqu’il est arrivé dans son refuge, 2 ans auparavant. Au fil du temps, les membres de l’organisation ont constaté qu’il perdait le moral : « J’ai remarqué que sa grande énergie avait diminué au minimum » confiait une bénévole très proche de lui. Un porte-parole a également indiqué sur Facebook que Red était désormais « mélancolique et déprimé ».

Son minois attristé brise le cœur de toute l’équipe. Laquelle est pourtant persuadée qu’il pourrait rendre une famille heureuse : « Notre personnel le sait, nos bénévoles le savent, mais le monde ne semble pas comprendre que Red est un chien incroyable ! » écrivait-elle.

Jacky Jack / Facebook

Une grande mobilisation

Le refuge a décidé d’agir pour permettre à Red d’obtenir la vie qu’il mérite depuis toujours. Il a inondé la toile de publications avec des photos de lui. Celles-ci ont été partagées des centaines de fois par les internautes. L’histoire de Red a fait le tour de l’État, si bien qu’elle est passée au journal télévisé local. Le personnel espère qu’avec un tel retentissement, il finira enfin par trouver sa maison pour toujours.

A lire aussi : Une jeune fille atteinte d’une déficience visuelle retrouve goût à la vie grâce à sa chienne d’assistance

Dans les commentaires, sur les diverses plateformes sociales, des personnes se sont manifestées pour l’adopter. L’AHS Newark Branch prendra certainement le temps d’étudier scrupuleusement chaque candidature afin de lui trouver la famille la plus adaptée à ses besoins. Il a d’ailleurs affirmé financer tous les frais liés à Red, y compris ceux d'éducation.