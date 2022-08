Le récit émouvant de Baxter, chien ayant vécu intensément son dernier jour en ce bas monde (vidéo)

Parce que sa santé avait brutalement décliné et qu’il souffrait de terribles douleurs au quotidien, la difficile décision avait été prise d’abréger les souffrances de Baxter, un chien sénior. Avant de l’endormir pour toujours, sa famille a fait du dernier jour de son existence une succession d’aventures et de plaisirs.

L’euthanasie de son animal de compagnie est l’une des décisions les plus douloureuses qu’un propriétaire puisse avoir à prendre. C’est ce qu’a vécu Ellie Buckler, qui a dû dire au revoir à son chien Baxter, rapportait People.

Dans une vidéo postée sur TikTok le 21 juillet, la jeune femme a immortalisé le dernier jour de son ami Shar-Pei, qui faisait partie de sa vie depuis 12 ans.

La séquence montre le quadrupède âgé et malade recevoir des câlins de la part d’Ellie Buckler et d’autres membres de la famille, dont des congénères, déguster toutes sortes de mets qui, d’ordinaire, sont interdits aux chiens et s’offrir une agréable promenade.

La maîtresse de Baxter voulait que sa dernière journée avant le rendez-vous fatidique chez le vétérinaire soit spéciale. Elle l’a effectivement été. Ellie Buckler est restée à ses côtés jusqu’à la fin.

L’émouvante vidéo se conclut sur les images de Baxter dans la voiture, sur le chemin menant à la clinique vétérinaire, puis sur un arc-en-ciel, en référence au pont que nos animaux traversent pour aller au Paradis.

« Courir sur de vastes champs dans le ciel. Je t’aime pour toujours mon bébé. 12 ans, ce n'était pas assez long », peut-on y lire en légende.

Baxter faisait partie de la famille depuis sa naissance. Les parents d’Ellie Buckler avaient adopté Rolo, la mère du Shar-Pei décédée en 2018. La jeune femme n’avait pas pu dire adieu à la chienne et ne voulait pas que cela se répète avec son fidèle compagnon.

Ces dernières années, l’état de santé de Baxter s’était gravement détérioré. Les vétérinaires ne lui donnaient plus longtemps à vivre. Tout le monde pensait qu’il n’atteindrait pas son 11e anniversaire, mais il l’a fait et a même soufflé sa 12e bougie.

Puis ses troubles se sont aggravés. Les douleurs liés à son arthrite devenaient insupportables, il avait de plus en plus de mal à respirer et ne pouvait plus se nourrir sans en souffrir. Le vétérinaire a conseillé à ses maîtres de le mettre sous soins palliatifs et de réfléchir à l’euthanasie, car il n’y avait plus rien à faire pour le sauver.



Ellie Buckler / TikTok

« C'était la meilleure décision que nous aurions pu prendre pour lui »

La décision a été prise en famille et une date fixée. « Aussi déchirant que ce soit, nous devions faire ce qui était juste. Il n'aurait pas été juste de le laisser continuer de souffrir de cette façon », dit Ellie Buckler.

Baxter aimait dormir sur la terrasse. La veille, le beau-père d’Ellie Buckler a passé la nuit dehors auprès de lui. Le dernier jour, après les gâteries et visites, il a été emmené chez le vétérinaire à 18 heures. « Je l'ai caressé pendant l'injection et il est parti dans mes bras », se souvient, émue, sa propriétaire.

« Ce n'est plus pareil à la maison ; ne pas l'entendre marcher péniblement et grogner. Mais je sais que c'était la meilleure décision que nous aurions pu prendre pour lui », conclut-elle.