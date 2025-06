Un grand chien qui a du mal à se faire des amis tombe instantanément amoureux de sa nouvelle petite sœur canine (vidéo)

Duke est un chien de grande taille, ce qui impressionne un bon nombre de ses congénères. À cause de cela, il a du mal à se faire des amis malgré sa gentillesse. Alors, quand une nouvelle boule de poils a posé les pattes chez lui, il a pris son rôle de grand frère très à cœur et l’a vite aimée sans condition.

Il y a quelques jours, les abonnés du compte Instagram @duke.the.malamute ont remarqué un petit changement. Un autre prénom s’est ajouté au pseudonyme Duke : Odesa. Cette dernière est la nouvelle chienne de la famille, qui est donc venue rejoindre Duke, un adorable Malamute Alaska. Depuis, les amis sont devenus inséparables, pour le plus grand bonheur de leur communauté.

Jusqu’à son arrivée, Duke vivait seul avec ses propriétaires. Même si ceux-ci le chouchoutaient, le chien souhaitait avoir d’autres amis dans sa vie. En effet, il avait du mal à s’intégrer aux groupes de toutous du coin, précisait Pethepful, car sa carrure avait tendance à les impressionner. Il s’était alors fait attaquer à plusieurs reprises par des toutous sur la défensive.

@duke.the.malamute / Instagram

Un coup de foudre

Pourtant, Duke n’avait pas une once de méchanceté en lui et, au contraire, avait un grand cœur. Un jour, ses propriétaires lui ont fait la plus belle des surprises en ramenant Odesa à la maison. Lui qui n’avait jamais vraiment eu d’amis allait avoir une petite sœur rien que pour lui ! Il a d’ailleurs été un peu réticent au départ, ne sachant pas comment s’y prendre avec une si petite boule de poils.

Toutefois, ses craintes se sont vite effacées en comprenant qu’elle allait devenir sa meilleure amie et qu’ils passeraient toutes leurs journées ensemble. Duke a couvert sa protégée d’affection et a été un aîné digne de ce nom, éduquant aussi la jeune boule de poils. En quelques jours seulement, ils ont construit un lien très fort.

Les internautes ont été très touchés en découvrant l’histoire des quadrupèdes. Ils se sont exprimés dans la section des commentaires : « Duke est un si bon grand frère. Il est si patient et doux avec elle ! Meilleures amies pour la vie », écrivait une personne, « Comme c'est doux et magique. Cela témoigne de l'épanouissement de cette amitié entre frères et sœurs », partageait quelqu’un d’autre.