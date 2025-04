Elle attendait patiemment depuis 7 mois, sans savoir que sa maîtresse n’avait jamais cessé de la chercher

Trouvée seule en pleine rue, Coco a été mise en sécurité par le personnel d’un refuge situé à San Antonio, au Texas. Mais au lieu d’être prostrée, apeurée et traumatisée, la chienne âgée de 10 ans a immédiatement montré une grande proximité avec l’être humain. Toujours heureuse de voir un(e) bénévole arriver auprès d’elle, Coco s’empressait de chercher le contact tout en remuant follement la queue.

Face à une louloute aussi bien éduquée et obéissante, l’équipe n’a pas tardé à réaliser que Coco devait avoir, quelque part, un(e) humaine(e) qui la cherchait partout… “C'est une chienne à qui il manque quelqu'un et qui manque à quelqu'un”, a assuré une éducatrice du refuge après avoir étudié son cas.

© City of San Antonio Animal Care Services

Une chienne très câline

Lisa Norwood, responsable des relations publiques du service animalier, a été interrogée par la rédaction de The Dodo et est revenue sur cette histoire hors du commun. “En découvrant son box, Coco s’est assise comme une dame, elle remuait la queue pendant qu’un membre du personnel lui parlait”, a-t-elle raconté. Dans l’espoir de retrouver la famille de la chienne, le refuge a posté plusieurs annonces, dont une sur son site internet officiel. Quelques jours plus tard, une jeune femme se faisant appeler Madame G. a contacté les équipes en leur expliquant avoir reconnu sa chienne, disparue 7 mois plus tôt !

© City of San Antonio Animal Care Services

“Ils ne savaient pas comment elle était sortie, mais ils l'ont recherchée dans tout leur quartier pendant des mois ! Il s’est avéré qu’elle avait traversé une autoroute très fréquentée et s’était dirigée vers un autre quartier à quelques kilomètres de là !”, a expliqué Lisa. Persuadée de ne jamais retrouver sa chienne adorée, Madame G. avait fini par se faire une raison… Malgré tout, elle ne pouvait s’empêcher de penser quotidiennement à sa fidèle meilleure amie. Alors, lorsqu’elle a vu son adorable minois sur Internet, son cœur s’est arrêté de battre. Immédiatement après avoir téléphoné au refuge, la jeune femme a sauté dans son véhicule et est venue chercher Coco.

Les retrouvailles ont été très fortes en émotions. En voyant son humaine, Coco n’a pas su contenir sa joie. Elle s’est mise à sauter et aboyer de bonheur. Une scène émouvante qui a réchauffé le cœur des bénévoles. Finalement, Coco a pu regagner son foyer, après 7 mois d’errance !

© City of San Antonio Animal Care Services