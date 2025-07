"Le propriétaire n'a même pas hésité à nous le confier" s'étonne une bénévole qui s'inquiétait pour un petit chien tremblant attaché derrière une caravane

Remi n’était qu’une petite silhouette invisible, oubliée derrière une caravane, jusqu’au jour où le destin a placé Suzette Hall sur sa route. Ce minuscule chien, marqué par la peur et la négligence, ignorait encore que sa vie était sur le point de basculer. Grâce à sa bienfaitrice, un autre bénévole et une association, il a enfin trouvé la sécurité et l’amour qu’il méritait tant.

Suzette Hall et son organisation Logan’s Legacy 29 n’ont pas le temps de chômer. On ne compte plus leurs sauvetages de chiens en détresse et nous en avions d’ailleurs relaté plusieurs, dont ceux de cette chienne cachée dans une maison en chantier et de son congénère abandonné dans la rue.

Plus récemment, Suzette Hall a reçu un appel urgent de la part d’une habitante du nom de Kris Kelly. Cette dernière venait de repérer un petit chien attaché à l’arrière d’une caravane et ayant clairement besoin d’aide, rapportait The Dodo. Personne ne semblait se soucier de son bien-être.



La fondatrice de Logan’s Legacy 29 et un ami bénévole, Arturo Flores, ne se trouvaient pas loin à ce moment-là. Ils étaient occupés à secourir des poules. Dès qu’ils en ont fini avec elles, ils se sont rendus à l’endroit indiqué par Kris Kelly. A leur arrivée, le chien n’était plus là.

« Il n'était pas dehors, alors nous avons décidé de toquer à la porte de la caravane, raconte Suzette Hall. Nous étions déterminés à le récupérer. »

Un homme leur a finalement ouvert. Il a confirmé que le canidé lui appartenait et il n’a pas eu à se faire prier pour le leur confier. « Le propriétaire n'a même pas hésité, dit la bénévole. Il a demandé si nous le voulions, et en quelques minutes, il était en sécurité entre nos mains. »



« Je n'arrivais pas à croire qu'il était si petit »

Le petit quadrupède avait si peur qu’il n’arrêtait pas de trembler. Il s’est ensuite progressivement détendu. « Je n'arrivais pas à croire qu'il était si petit », confie Suzette Hall au sujet de son nouveau protégé, qu’elle a appelé Remi. Il pesait peut-être 2 kilos… »



Elle et Arturo Flores ont emmené Remi à la clinique vétérinaire où il a été examiné. Il s’est avéré qu’il était atteint d’une forme non contagieuse de gale. Un traitement a été prescrit.

Peu après, le chien a été transféré à une autre association, The Forgotten Dog Foundation, qui lui a rapidement trouvé une famille d’accueil.

Remi se remet tout doucement de ses problèmes de santé et des traumatismes liés à la triste vie qu’il connaissait jusqu’à son sauvetage. Son avenir s’annonce bien plus heureux. Il sera bientôt prêt pour l’adoption.

